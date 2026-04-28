“奇跡の44歳”山川恵里佳、黒のトレーニングウェア姿でポージング ネット絶賛 2児の母
タレントの山川恵里佳が、27日にInstagramを更新。タイトなトレーニングウエア姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】“奇跡の44歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が今回投稿したのは、トレーニングの模様を映した複数の動画。抜群のスタイルがあらわなトレーニングウエア姿でカメラにポーズを決める様子や、真剣にトレーニングに励む姿が収められている。ファンからは「デラ綺麗」「ポーズありがとうございます」「Beautiful」などの声が集まった。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）
【写真】“奇跡の44歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が今回投稿したのは、トレーニングの模様を映した複数の動画。抜群のスタイルがあらわなトレーニングウエア姿でカメラにポーズを決める様子や、真剣にトレーニングに励む姿が収められている。ファンからは「デラ綺麗」「ポーズありがとうございます」「Beautiful」などの声が集まった。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）