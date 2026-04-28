GWは肉を喰らえ！お台場で12日間行われる肉祭り！「肉フェス(R)2026 TOKYO JAPAN Premium20」開催
ゴールデンウィークのお台場の風物詩となっている肉フェス。2026年も「肉フェス(R)2026 TOKYO JAPAN Premium20」と題し、4月29日(祝)〜5月10日(日)まで肉フェス史上最長の計12日間開催する。選び抜かれたプレミアムな20店舗が参加し、肉フェスオリジナルのメニューも登場。おなかを満たす至極の肉料理を提供する。
【写真】「牛恋」(東京都渋谷区)の「肉フェス限定 チーズさいくぅ〜丼」
■40種以上のバラエティに富んだメニューが並ぶ
今年の肉フェスには、全国各地自慢の地産肉の魅力を引き出す、行列のできる超有名店が集結。各店自慢の肉メニューを頬張って、肉にまみれる12日間となる。がっつり肉にかぶりつきたい牛肉派におすすめのメニューを一部紹介。
芸能人をはじめ多くの肉好きから高い支持を集める焼肉店「牛恋」(東京都渋谷区)では、料理研究家のリュウジさん監修の「至高の焼肉のタレ」で仕上げた「料理研究家リュウジ監修 至高の焼肉のタレで喰らう 和牛肩ロース」を販売。さらに、某アーティストプロデュースの「肉フェス限定 チーズさいくぅ〜丼」も登場。利益度外視の圧倒的ボリュームで提供され、満足度の高さも群を抜く。
「RYUDUKI TEPPAN」(東京都墨田区)が提供するのは「佐賀牛の串焼き 肉の旨味のソースで」。佐賀県で飼育される黒毛和種のうち、日本食肉格付協会が定める肉質4等級以上など、厳しい基準を満たしているのが佐賀牛。柔らかい赤身にきめ細やかに脂肪が入った佐賀牛を、「RYUDUKI TEPPAN」特製ソースで味わうことができる。
「玉川精肉店」(東京都世田谷区)の「塩とわさびで食べる 牛レアカツ」は、低温でじっくり挙げた牛肉のカツを予熱で均一に加熱。肉を知り尽くした職人だからこその絶妙な火入れの究極の牛レアカツ。赤身本来の肉の旨味と味わいを堪能できる。
希少部位ハラミのサガリのみを使用した「牛ハラミステーキ」を出すのは「焼肉 鈴木せいざえもん」(千葉県山武市)。牛1頭から2〜3キログラムしか取れない希少部位を、塩・コショウのみで味付けした数々の食フェスで優勝した超実力商品。和からしを付けて食べるのがおすすめ。
「AKASAKA Tan伍」(東京都港区)は「厚切り牛タンステーキ」を提供する。独自の調理法に最も相性のいいポーランド産牛タンのタン元からタン先までの部位を使用。強火で焼くことで旨味を凝縮させ、「Tan伍」ならではのジューシーで歯切れのいい牛タンステーキに仕上げている。
「六本木にくる」(東京都港区)が販売するのは、全国屈指のブランド牛を使用した「宮崎牛西京焼」。西京味噌にじっくり漬け込み、味噌の旨味が染み込んだ宮崎牛を香ばしく焼き上げる。宮崎牛本来の甘味とコクが際立った上品な味わいが楽しめる。
ほかにも「肉フェスキッチン」(肉フェス公式)の「松坂牛 肉寿司4貫」や「ホルモン焼肉阿修羅」(大阪府東大阪市)の「特製MIX牛ホルモン焼き」、「鉄板ダイニング響」(東京都大田区)の「チーズに溺れた 和牛100％ハンバーグ」、「Wolfgang’s Steakhouse」(東京都港区)の「ウルフギャング熟成ビーフカレー」、「THE BURGER SHOP do」(東京都中央区)の「THE CHEESE BURGER」など、肉料理も登場。
また、「ファイヤーチキン」(東京都墨田区)の「豪快！ペリチキ半身マイルド」や「富泰楼」(神奈川県横浜市)の「北京ダック」、「YORIMICHI Odaiba」(東京都港区)の「豪快ラムチョップ＆ジンギスカンW盛り」、「味彩 おんの字」(神奈川横浜市)の「王道の極みからあげ・ソーセージ盛り合わせ」 といった牛肉以外のメニューも多彩にそろう。
■肉料理と一緒に楽しみたいドリンクやスイーツも充実
肉料理に合わせたいドリンクでは、世界販売量No.1テキーラ「クエルボ」で作った「クエルボレモンサワー」や、「マスターズブリューイング 沼津駅前醸造所」(静岡県沼津市)の「マスターズブリューイング沼津」、「網走ビール」(北海道網走市)の「網走ビール」といったクラフトビールが登場。
肉料理の後に食べたくなるスイーツでは、「肉フェスキッチン」(肉フェス公認)のソフトクリームやひやしあめ、かき氷、ラムネといった定番のひんやりスイーツや、「焼き芋アイスブリュレクレープ」、「87kitchen」(静岡県静岡市)の「米粉チュロス」、「Fried COMPANY」の「フライドオレオ」など、バラエティに富んだラインナップがそろう。
ワンちゃん同伴エリアが今年も登場する。ワンちゃん用のアパレルグッズやカートなどを扱う店舗が登場するほか、ワンちゃん同伴エリア「肉球ランド」内では愛犬と一緒に肉フェスをゆっくり楽しめる。プレミアムラウンジにはワンちゃんと一緒に利用できるテーブル席も用意している。
ファミリー向けには、子どもが楽しく遊べる「エアー遊具」を設置した特別エリアがおすすめ。大迫力のふわふわ遊具を設置し、子どもが楽しく遊べるエリアもあり、家族そろって肉フェスを楽しめる。
現在、超お得な前売り券を販売中。毎年好評の「VIPエリア」がパワーアップした「プレミアムラウンジ」や、会場内で楽しめる「謎解きイベント」も事前予約でお得にチケットが手に入るのでぜひチェックしてみよう。
バラエティ豊かな肉料理が楽しめる「肉フェス(R)2026 TOKYO JAPAN Premium20」。ここでしか味わえない味も多数登場し、心もおなかも満たされること間違いなし。ゴールデンウィークのおでかけは、おなかを空かせてお台場で肉三昧だ！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「牛恋」(東京都渋谷区)の「肉フェス限定 チーズさいくぅ〜丼」
今年の肉フェスには、全国各地自慢の地産肉の魅力を引き出す、行列のできる超有名店が集結。各店自慢の肉メニューを頬張って、肉にまみれる12日間となる。がっつり肉にかぶりつきたい牛肉派におすすめのメニューを一部紹介。
芸能人をはじめ多くの肉好きから高い支持を集める焼肉店「牛恋」(東京都渋谷区)では、料理研究家のリュウジさん監修の「至高の焼肉のタレ」で仕上げた「料理研究家リュウジ監修 至高の焼肉のタレで喰らう 和牛肩ロース」を販売。さらに、某アーティストプロデュースの「肉フェス限定 チーズさいくぅ〜丼」も登場。利益度外視の圧倒的ボリュームで提供され、満足度の高さも群を抜く。
「RYUDUKI TEPPAN」(東京都墨田区)が提供するのは「佐賀牛の串焼き 肉の旨味のソースで」。佐賀県で飼育される黒毛和種のうち、日本食肉格付協会が定める肉質4等級以上など、厳しい基準を満たしているのが佐賀牛。柔らかい赤身にきめ細やかに脂肪が入った佐賀牛を、「RYUDUKI TEPPAN」特製ソースで味わうことができる。
「玉川精肉店」(東京都世田谷区)の「塩とわさびで食べる 牛レアカツ」は、低温でじっくり挙げた牛肉のカツを予熱で均一に加熱。肉を知り尽くした職人だからこその絶妙な火入れの究極の牛レアカツ。赤身本来の肉の旨味と味わいを堪能できる。
希少部位ハラミのサガリのみを使用した「牛ハラミステーキ」を出すのは「焼肉 鈴木せいざえもん」(千葉県山武市)。牛1頭から2〜3キログラムしか取れない希少部位を、塩・コショウのみで味付けした数々の食フェスで優勝した超実力商品。和からしを付けて食べるのがおすすめ。
「AKASAKA Tan伍」(東京都港区)は「厚切り牛タンステーキ」を提供する。独自の調理法に最も相性のいいポーランド産牛タンのタン元からタン先までの部位を使用。強火で焼くことで旨味を凝縮させ、「Tan伍」ならではのジューシーで歯切れのいい牛タンステーキに仕上げている。
「六本木にくる」(東京都港区)が販売するのは、全国屈指のブランド牛を使用した「宮崎牛西京焼」。西京味噌にじっくり漬け込み、味噌の旨味が染み込んだ宮崎牛を香ばしく焼き上げる。宮崎牛本来の甘味とコクが際立った上品な味わいが楽しめる。
ほかにも「肉フェスキッチン」(肉フェス公式)の「松坂牛 肉寿司4貫」や「ホルモン焼肉阿修羅」(大阪府東大阪市)の「特製MIX牛ホルモン焼き」、「鉄板ダイニング響」(東京都大田区)の「チーズに溺れた 和牛100％ハンバーグ」、「Wolfgang’s Steakhouse」(東京都港区)の「ウルフギャング熟成ビーフカレー」、「THE BURGER SHOP do」(東京都中央区)の「THE CHEESE BURGER」など、肉料理も登場。
また、「ファイヤーチキン」(東京都墨田区)の「豪快！ペリチキ半身マイルド」や「富泰楼」(神奈川県横浜市)の「北京ダック」、「YORIMICHI Odaiba」(東京都港区)の「豪快ラムチョップ＆ジンギスカンW盛り」、「味彩 おんの字」(神奈川横浜市)の「王道の極みからあげ・ソーセージ盛り合わせ」 といった牛肉以外のメニューも多彩にそろう。
■肉料理と一緒に楽しみたいドリンクやスイーツも充実
肉料理に合わせたいドリンクでは、世界販売量No.1テキーラ「クエルボ」で作った「クエルボレモンサワー」や、「マスターズブリューイング 沼津駅前醸造所」(静岡県沼津市)の「マスターズブリューイング沼津」、「網走ビール」(北海道網走市)の「網走ビール」といったクラフトビールが登場。
肉料理の後に食べたくなるスイーツでは、「肉フェスキッチン」(肉フェス公認)のソフトクリームやひやしあめ、かき氷、ラムネといった定番のひんやりスイーツや、「焼き芋アイスブリュレクレープ」、「87kitchen」(静岡県静岡市)の「米粉チュロス」、「Fried COMPANY」の「フライドオレオ」など、バラエティに富んだラインナップがそろう。
ワンちゃん同伴エリアが今年も登場する。ワンちゃん用のアパレルグッズやカートなどを扱う店舗が登場するほか、ワンちゃん同伴エリア「肉球ランド」内では愛犬と一緒に肉フェスをゆっくり楽しめる。プレミアムラウンジにはワンちゃんと一緒に利用できるテーブル席も用意している。
ファミリー向けには、子どもが楽しく遊べる「エアー遊具」を設置した特別エリアがおすすめ。大迫力のふわふわ遊具を設置し、子どもが楽しく遊べるエリアもあり、家族そろって肉フェスを楽しめる。
現在、超お得な前売り券を販売中。毎年好評の「VIPエリア」がパワーアップした「プレミアムラウンジ」や、会場内で楽しめる「謎解きイベント」も事前予約でお得にチケットが手に入るのでぜひチェックしてみよう。
バラエティ豊かな肉料理が楽しめる「肉フェス(R)2026 TOKYO JAPAN Premium20」。ここでしか味わえない味も多数登場し、心もおなかも満たされること間違いなし。ゴールデンウィークのおでかけは、おなかを空かせてお台場で肉三昧だ！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。