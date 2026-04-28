「同じ打者に同じことをやられている」なぜ日本ハムはオリックスに3タテを食らったのか　球界OBの考察「ここで失敗しているようでは今のオリックスには勝てない」

日本ハムは現在5位と歯車がかみ合っていない（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext

開幕前から期待されていた日本ハムが苦しんでいる。週末のオリックス3連戦を3連敗、首位オリックスに5.5差の5位となっている。

開幕後1か月が経過、開幕直後は本塁打を量産するなど調子の良さが伝えられたが、現在の日本ハムに何が起きているのか。球界内から考察の声が上がっている。

【プロ野球解説】中日が遂に3連勝！痛かった”守護神キハダの出し惜しみ”/日本ハム4連敗「新庄監督は相手のメンタルも把握してサインを出す」スクイズ2発も失敗/DeNA牧が負傷離脱で打線チグハグ…

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は4月26日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】中日が遂に3連勝！痛かった“守護神キハダの出し惜しみ”／日本ハム4連敗「新庄監督は相手のメンタルも把握してサインを出す」スクイズ2発も失敗／DeNA牧が負傷離脱で打線チグハグ…」と題した動画を更新。週末の各球団の戦いぶりを振り返っている。



週末のオリックスとの3連戦で高木氏がキーになったと見るのは24日の初戦2回の攻防だった。

相手先発は防御率0点台と好調なエスピノーザ、日本ハムは初回に郡司裕也の適時打で1点を先制。

さらにたたみかけたい2回は無死一、三塁の場面で水野達稀がセーフティスクイズを試みるもファウルフライトとなりアウト。さらに一死一、三塁から浅間大基も初球スクイズを失敗、ヒッティングに出て空振り三振に倒れた。

ダブルでセーフティスクイズを試みた場面には「最初に杭を打ちたかったと思う」と新庄監督の心情を想像しながら「ここで失敗しているようじゃ今のオリックスには勝てない」ときっぱり。やるべきことをやらないと勝利には結びつかないとした。