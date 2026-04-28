決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 大豊工業、中発条、キムラユニテ (4月27日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6382> トリニ工 東Ｓ +5.78 4/27 本決算 -23.55
<5992> 中発条 東Ｓ +4.45 4/27 本決算 -16.59
<6470> 大豊工業 東Ｓ +3.02 4/27 本決算 59.63
<9368> キムラユニテ 東Ｓ +2.51 4/27 本決算 2.27
<1718> 美樹工業 東Ｓ +2.47 4/27 1Q -4.76
<2689> オルバヘルス 東Ｓ +0.19 4/27 3Q -3.81
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6382> トリニ工 東Ｓ +5.78 4/27 本決算 -23.55
<5992> 中発条 東Ｓ +4.45 4/27 本決算 -16.59
<6470> 大豊工業 東Ｓ +3.02 4/27 本決算 59.63
<9368> キムラユニテ 東Ｓ +2.51 4/27 本決算 2.27
<1718> 美樹工業 東Ｓ +2.47 4/27 1Q -4.76
<2689> オルバヘルス 東Ｓ +0.19 4/27 3Q -3.81
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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