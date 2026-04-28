―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6382> トリニ工 　　　東Ｓ　　 +5.78 　　4/27　本決算　　　-23.55
<5992> 中発条 　　　　東Ｓ　　 +4.45 　　4/27　本決算　　　-16.59
<6470> 大豊工業 　　　東Ｓ　　 +3.02 　　4/27　本決算　　　 59.63
<9368> キムラユニテ 　東Ｓ　　 +2.51 　　4/27　本決算　　　　2.27
<1718> 美樹工業 　　　東Ｓ　　 +2.47 　　4/27　　　1Q　　　 -4.76

<2689> オルバヘルス 　東Ｓ　　 +0.19 　　4/27　　　3Q　　　 -3.81

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース