元AKB48河西智美、大島優子・野呂佳代ら2期生との集合ショット公開「出会えてよかった」 AKB48劇場で“デビュー20周年イベント”
元AKB48でタレントの河西智美（34）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。27日に東京・AKB48劇場で開催された『2期生デビュー20周年記念イベント！〜20Years have past〜』のオフショットを公開した。
【写真】エモい！大島優子・野呂佳代ら2期生12人の集合ショット
同公演は、2006年4月1日のデビューから20周年を迎えることを記念し、AKB48を卒業した2期生による特別イベント。
河西は、「チームKに出会えた軌跡 みんなと出会えてよかった。みんなじゃなきゃダメだったよ。私の宝物さんたち。ずっと幸せでいてね 思い出が溢れてるから またちゃんと書きます バタバタだったけど、なんとか撮った写真たちもまた載せるね」とつづり、この日集まった秋元才加、今井優、大島優子、大堀恵、小林香菜、佐藤夏希、高田彩奈、野呂佳代、増田有華、松原夏海、宮澤佐江との集合ショットを複数アップ。
続けて「会場、ロビー観覧、配信のみなさま、、見届けてくれたファンの皆々さまに大感謝です」と思いを伝え、「チームK魂届いたかな？感想聞かせてくれたら嬉しいです」と呼びかけた。
【写真】エモい！大島優子・野呂佳代ら2期生12人の集合ショット
同公演は、2006年4月1日のデビューから20周年を迎えることを記念し、AKB48を卒業した2期生による特別イベント。
河西は、「チームKに出会えた軌跡 みんなと出会えてよかった。みんなじゃなきゃダメだったよ。私の宝物さんたち。ずっと幸せでいてね 思い出が溢れてるから またちゃんと書きます バタバタだったけど、なんとか撮った写真たちもまた載せるね」とつづり、この日集まった秋元才加、今井優、大島優子、大堀恵、小林香菜、佐藤夏希、高田彩奈、野呂佳代、増田有華、松原夏海、宮澤佐江との集合ショットを複数アップ。
続けて「会場、ロビー観覧、配信のみなさま、、見届けてくれたファンの皆々さまに大感謝です」と思いを伝え、「チームK魂届いたかな？感想聞かせてくれたら嬉しいです」と呼びかけた。