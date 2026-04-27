週末のフラム戦はプレミアタイトルを左右する？ アーセナルレジェンドが語る重要性 「もし6ポイント差をつけられれば……追う立場にあるシティにとって、エヴァートンとのアウェイゲームは厳しい試合になる」
アーセナルレジェンドのポール・マーソン氏は今週末のプレミアリーグ第35節のフラム戦がプレミアリーグのタイトルを左右することになると考えているようだ。
アーセナルは第34節のニューカッスル戦で見事に勝ち点3を獲得し、現在2位のマンチェスター・シティとは3ポイント差。シティは1試合未消化の状態ではあるが、同氏はこのポイント差が試合を残すシティにとってプレッシャーになると考えていて、第35節を先に行うアーセナルが勝利することが大事だと主張した。
35節を先に戦うアーセナルが順調に勝ち点3を積み重ねることで、シティに一層プレッシャーがかかり、アウェイでのエヴァートン戦がより厳しいものになると考えているマーソン氏。また元リヴァプールのジェイミー・レドナップ氏は、優勝争いは五分五分だと主張し、「火曜日の夜にマンチェスター・シティ対バーンリーの試合を見たが、彼らのパフォーマンスには少しプレッシャーが感じられた」とコメント。勝ち点を落とせないというプレッシャーはシティにもあると話した。
アーセナルはミッドウィークにCL準決勝1stレグが控えており、アウェイでアトレティコ・マドリードと対戦する。ニューカッスル戦で負傷交代したエベレチ・エゼやカイ・ハフェルツらの状況も気になるが、重要な連戦で連勝してタイトルへまた一歩近づけるか。