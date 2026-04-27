佐久間大介、“声の仕事”への情熱ひも解く 『＋act．』表紙巻頭に単独初登場
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、5月12日発売の『＋act．（プラスアクト） 6月号』（ワニブックス）の表紙巻頭に単独で初登場する。
【写真】真っ赤！鮮やかなファッションで登場する佐久間大介
今号の撮影テーマは『目覚め』。長い眠りから目覚め、生き生きと輝く様がしなやかに表現されたカットが満載。ロングインタビューでは、現在放送中のテレビアニメ『キルアオ』のアフレコ現場での様子から、佐久間の“声の仕事”に対する情熱をひも解く。
そのほか、戸田恵梨香、中村倫也、本田響矢、一ノ瀬ワタル、坂東龍汰、Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉、暁千星、笹森裕貴、阿佐辰美、堀海登×佐藤友祐、杏花、葉山侑樹、男性ブランコが登場。『MILESixTONES』『B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK'n'DOL-』『JO1DER SHOW 2026 'EIEN 永縁'』のライブレポートも掲載される。
【写真】真っ赤！鮮やかなファッションで登場する佐久間大介
今号の撮影テーマは『目覚め』。長い眠りから目覚め、生き生きと輝く様がしなやかに表現されたカットが満載。ロングインタビューでは、現在放送中のテレビアニメ『キルアオ』のアフレコ現場での様子から、佐久間の“声の仕事”に対する情熱をひも解く。