工藤静香が6月24日にリリースする、2年ぶり19枚目となるオリジナルアルバム『Dynamic』のジャケット写真および収録楽曲の詳細を解禁した。

前作から2年ぶりのオリジナ・アルバムとなる本作のコンセプトは「ロック」。アルバムタイトル『Dynamic』が示す通り、公開されたジャケット写真は、工藤静香の持つしなやかな強さと進化し続ける圧倒的なオーラが表現されたエッジの効いたビジュアルに仕上がっている。

注目の収録楽曲には、音楽シーンを牽引する気鋭のアーティスト陣が集結した。橋口洋平（wacci）、大橋卓弥（スキマスイッチ）、常田真太郎（スキマスイッチ）、花村想太（Da-iCE）、柳沢亮太（SUPER BEAVER）からの提供楽曲や、Kōki,作曲による楽曲など、多彩な才能とのコラボレーションが実現した。

さらに、工藤静香自身も「愛絵理」名義で多数の作詞を手掛けており、多彩なサウンドアプローチと彼女の力強く豊かなボーカルが融合した、文字通りダイナミックな全10曲が完成した。

アルバム『Dynamic』は個性豊かなクリエイター陣との化学反応によって、工藤静香の新たな魅力が引き出された一枚となっている。

■ニューアルバム『Dynamic』

2026年6月24日発売 完全受注生産限定盤（CD＋特典）

SCCA-00178

14,300円(税込)

【完全受注生産限定盤特典】

1.トラベルポーチ

2.マルチポーチ

3.オリジナルアクリルスタンド(Type-B)＆アクリルキーホルダー

4.スペシャルフォトブック

5.豪華特殊パッケージ仕様 完全受注生産限定盤のお求めはこちらから

工藤静香「Dynamic」完全受注生産限定盤予約ページ https://ps.ponycanyon.co.jp/shizuka-kudo/dynamic/ 通常版（CD only）

PCCA-06509

3,300円（税込）

【通常版特典】オリジナルアクリルスタンド(Type-A)

※特典はなくなり次第終了となります



収録楽曲（全10曲） ※曲順未定

「Dodge」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基

「今だけ」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈

「Tequila」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥、常田真太郎 編曲：スキマスイッチ

「魔法のスパイス」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥 編曲：常田真太郎

「()つける？」（※読み：かっこつける) 作詞：花村想太、MEG.ME 作曲：花村想太、MEG.ME、Louis 編曲：MEG.ME、Louis

「supercar」 作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺 剛

「warrior」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：田中明仁

「FLYER」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：宮崎諒-amazuti

「Dynamic」 作詞：愛絵理 作曲：Scott Russell Stoddart / JJean / Justin Reinstein 編曲：Scott Russell Stoddart

「凛」 作詞・作曲：柳沢亮太(SUPER BEAVER) 編曲：宮崎諒-amazuti- ※完全受注生産限定盤と通常盤の収録楽曲は、同一です

■＜工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026＞

4月25日(土)愛知県芸術劇場コンサートホール

開場14:00・開演15:00 5月6日(水・祝)札幌文化芸術劇場hitaru

開場14:00・開演15:00 5月17日(日)熊本城ホール・メインホール

開場14:00・開演15:00 5月31日(日)昭和女子大学 人見記念講堂

開場14:00・開演15:00

■＜Shizuka Kudo Live Tour 2026＞

6月28日(日)静岡・富士市文化会館ロゼシアター大ホール

16:00開場/17:00開演 7月4日(土)大阪・枚方市総合文化芸術センター 関西医大ホール

16:00開場/17:00開演 7月11日(土)愛知・刈谷市総合文化センター アイリス

16:00開場/17:00開演 7月18日(土)広島・呉信用金庫ホール

16:00開場/17:00開演 7月20日(月・祝)高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)オレンジホール

16:00開場/17:00開演 7月25日(土)宮城・東京エレクトロンホール宮城

16:00開場/17:00開演 8月2日(日)長野・上田市サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター)大ホール

16:00開場/17:00開演 8月9日(日)大分・iichikoグランシアタ

16:00開場/17:00開演 8月11日(火・祝)山口・KDDI維新ホール

16:00開場/17:00開演 8月15日(土)北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール 大ホール

16:00開場/17:00開演 8月22日(土)鳥取・エースパック未来中心(鳥取県立倉吉未来中心)

16:00開場/17:00開演 8月29日(土)岩手・奥州市文化会館 Zホール

16:00開場/17:00開演 9月5日(土)東京・NHKホール

16:00開場/17:00開演 ■チケット料金:

[静岡・大阪・愛知・広島・高知・宮城・長野・大分・山口・北海道・鳥取・岩手公演] 全席指定 8,500円(税込)

[東京公演] 全席指定 9,500円(税込) ■公演に関する注意事項

※未就学児入場不可

※営利目的の転売禁止、転売チケット入場不可、オークションなどへの出品禁止

※開場・開演時間は諸事情により変更になる場合がございます。それに伴うチケット代・交通費等の払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください

※お申込み・ご来場前に公式サイト等で最新の注意事項を必ずご確認ください。ご協力いただけない場合、ご入場いただけない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

※その他注意事項は受付画面でご確認ください。

◆工藤静香 オフィシャルサイト