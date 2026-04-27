工藤静香、2年ぶり19枚目のオリジナルアルバム詳細＆アートワーク解禁
工藤静香が6月24日にリリースする、2年ぶり19枚目となるオリジナルアルバム『Dynamic』のジャケット写真および収録楽曲の詳細を解禁した。
前作から2年ぶりのオリジナ・アルバムとなる本作のコンセプトは「ロック」。アルバムタイトル『Dynamic』が示す通り、公開されたジャケット写真は、工藤静香の持つしなやかな強さと進化し続ける圧倒的なオーラが表現されたエッジの効いたビジュアルに仕上がっている。
注目の収録楽曲には、音楽シーンを牽引する気鋭のアーティスト陣が集結した。橋口洋平（wacci）、大橋卓弥（スキマスイッチ）、常田真太郎（スキマスイッチ）、花村想太（Da-iCE）、柳沢亮太（SUPER BEAVER）からの提供楽曲や、Kōki,作曲による楽曲など、多彩な才能とのコラボレーションが実現した。
さらに、工藤静香自身も「愛絵理」名義で多数の作詞を手掛けており、多彩なサウンドアプローチと彼女の力強く豊かなボーカルが融合した、文字通りダイナミックな全10曲が完成した。
アルバム『Dynamic』は個性豊かなクリエイター陣との化学反応によって、工藤静香の新たな魅力が引き出された一枚となっている。
■ニューアルバム『Dynamic』
2026年6月24日発売
完全受注生産限定盤（CD＋特典）
SCCA-00178
14,300円(税込)
【完全受注生産限定盤特典】
1.トラベルポーチ
2.マルチポーチ
3.オリジナルアクリルスタンド(Type-B)＆アクリルキーホルダー
4.スペシャルフォトブック
5.豪華特殊パッケージ仕様
完全受注生産限定盤のお求めはこちらから
工藤静香「Dynamic」完全受注生産限定盤予約ページ https://ps.ponycanyon.co.jp/shizuka-kudo/dynamic/
通常版（CD only）
PCCA-06509
3,300円（税込）
【通常版特典】オリジナルアクリルスタンド(Type-A)
※特典はなくなり次第終了となります
収録楽曲（全10曲） ※曲順未定
「Dodge」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基
「今だけ」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈
「Tequila」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥、常田真太郎 編曲：スキマスイッチ
「魔法のスパイス」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥 編曲：常田真太郎
「()つける？」（※読み：かっこつける) 作詞：花村想太、MEG.ME 作曲：花村想太、MEG.ME、Louis 編曲：MEG.ME、Louis
「supercar」 作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺 剛
「warrior」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：田中明仁
「FLYER」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：宮崎諒-amazuti
「Dynamic」 作詞：愛絵理 作曲：Scott Russell Stoddart / JJean / Justin Reinstein 編曲：Scott Russell Stoddart
「凛」 作詞・作曲：柳沢亮太(SUPER BEAVER) 編曲：宮崎諒-amazuti-
※完全受注生産限定盤と通常盤の収録楽曲は、同一です
■＜工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026＞
4月25日(土)愛知県芸術劇場コンサートホール
開場14:00・開演15:00
5月6日(水・祝)札幌文化芸術劇場hitaru
開場14:00・開演15:00
5月17日(日)熊本城ホール・メインホール
開場14:00・開演15:00
5月31日(日)昭和女子大学 人見記念講堂
開場14:00・開演15:00
■＜Shizuka Kudo Live Tour 2026＞
6月28日(日)静岡・富士市文化会館ロゼシアター大ホール
16:00開場/17:00開演
7月4日(土)大阪・枚方市総合文化芸術センター 関西医大ホール
16:00開場/17:00開演
7月11日(土)愛知・刈谷市総合文化センター アイリス
16:00開場/17:00開演
7月18日(土)広島・呉信用金庫ホール
16:00開場/17:00開演
7月20日(月・祝)高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)オレンジホール
16:00開場/17:00開演
7月25日(土)宮城・東京エレクトロンホール宮城
16:00開場/17:00開演
8月2日(日)長野・上田市サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター)大ホール
16:00開場/17:00開演
8月9日(日)大分・iichikoグランシアタ
16:00開場/17:00開演
8月11日(火・祝)山口・KDDI維新ホール
16:00開場/17:00開演
8月15日(土)北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール 大ホール
16:00開場/17:00開演
8月22日(土)鳥取・エースパック未来中心(鳥取県立倉吉未来中心)
16:00開場/17:00開演
8月29日(土)岩手・奥州市文化会館 Zホール
16:00開場/17:00開演
9月5日(土)東京・NHKホール
16:00開場/17:00開演
■チケット料金:
[静岡・大阪・愛知・広島・高知・宮城・長野・大分・山口・北海道・鳥取・岩手公演] 全席指定 8,500円(税込)
[東京公演] 全席指定 9,500円(税込)
■公演に関する注意事項
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止、転売チケット入場不可、オークションなどへの出品禁止
※開場・開演時間は諸事情により変更になる場合がございます。それに伴うチケット代・交通費等の払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください
※お申込み・ご来場前に公式サイト等で最新の注意事項を必ずご確認ください。ご協力いただけない場合、ご入場いただけない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
※その他注意事項は受付画面でご確認ください。
◆工藤静香 オフィシャルサイト