BILLY BOOの新曲「Darling」が、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』挿入歌に決定。5月8日(金)に配信リリースすることが決定し、新アーティスト写真も公開された。

本楽曲は、バンドのグルーヴにブラスの華やかさが加わった、春を感じる1曲となっており、爽やかで心地よく、自然と体が揺れるようなサウンドと、つい口ずさみたくなるメロディが特徴。“恋愛・結婚”に向き合い揺れ動く感情と、行動を起こす難しさを描いた、書き下ろし楽曲だ。

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ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人(人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）)が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が担当。

婚活ビギナーの3人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う、新婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、4月28日（火）よる10時より放送開始。

BILLY BOOがABEMAオリジナル番組のタイアップを担当するのは、2024年10月にリリースした「レンズ」(「キミとオオカミくんには騙されない」BGM)以来となる。

「Darling」

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』挿入歌

2026年5月8日(金)配信リリース

『時計じかけのマリッジ』

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

PR映像映像： https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p701

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p701 第1話

第1話放送日時：2026年4月28日（火）夜10時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL： https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8foGxB7bQ8Qdgs 【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵 【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

＜BILLY BOO “CATALYST tour 2026″＞

2026年5月23日(土) 大阪・Live House Pangea

2026年6月6日(土) 宮城・ROCKATERIA

2026年6月13日(土) 愛知・ell.SIZE

2026年7月11日(土)東京・Shibuya WWW チケット

\4,500- + 1D 代

※未就学児⼊場不可

※お 1 ⼈様 1 公演 最⼤ 2 枚まで (複数公演申し込み可能)

※学⽣は\500 を学割キャッシュバック