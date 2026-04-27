風間トオル×星乃夢奈『おかえりの湯』6・27公開 オリジナルのハートウォーミングムービーに
主演・風間トオル×ヒロイン・星乃夢奈のオリジナル・ハートウォーミングファンタジームービー『おかえりの湯』の公開日が6月27日に決定した。あわせて本予告と本ポスタービジュアル解禁。
【写真】可憐なオレンジメイクの星乃夢奈
本作の物語は、記憶を失い倒れていた若い女性・桜（演：星乃夢奈）を温泉の支配人・佐山（演：風間トオル）が見つけるところから始まる。行き場のない桜を受け入れた佐山は、温泉で働くことを提案し、一緒に働く従業員たちや客を和ませていくが、突然姿を消してしまう…。ハートウォーミングムービーとなっている。『ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭2025』でヒロイン・桜役の星乃夢奈がヌーヴェル・エトワール賞のベル・アクトリース賞を受賞した。
解禁となる本予告は、主人公で支配人の佐山が落語のシーンから始まる。温泉で働く仲間たちの姿もあり温かい物語を予感させる。そこに現れたのは、山で行き倒れていた名前しかわからない謎の女性・桜。佐山たちは桜を助けると、桜は助けて“恩返し”をしたいと言い温泉の新しい仲間に加わった。温泉で一緒に働く仲間たちはクセつよな従業員ばかり。手品をするものや同じ“さくら”という名前をもつ従業員は言いがかりをつけたり、さらに調理場ではケンカがぼっ発し料理勝負することに？。さまざまな問題が繰り広げられる。それでも佐山は、趣味の落語をしながらも温かく従業員たちを見守る。そんな中、桜が体調を崩し、さらには「ありがとう」と手紙を残して消えてしまい…。桜の正体は一体…。温泉SAKURAと桜の心温まる物語をスクリーンで。
本ポスタービジュアルは佐山と桜が優しくほほえみ、キャッチコピーは「帰る場所は、きっとここにある」と書かれ、本作同様に誰をも受け入れる温かさを感じさせるビジュアルになった。
また、6月27日に初日舞台あいさつを開催する予定という。
【写真】可憐なオレンジメイクの星乃夢奈
本作の物語は、記憶を失い倒れていた若い女性・桜（演：星乃夢奈）を温泉の支配人・佐山（演：風間トオル）が見つけるところから始まる。行き場のない桜を受け入れた佐山は、温泉で働くことを提案し、一緒に働く従業員たちや客を和ませていくが、突然姿を消してしまう…。ハートウォーミングムービーとなっている。『ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭2025』でヒロイン・桜役の星乃夢奈がヌーヴェル・エトワール賞のベル・アクトリース賞を受賞した。
本ポスタービジュアルは佐山と桜が優しくほほえみ、キャッチコピーは「帰る場所は、きっとここにある」と書かれ、本作同様に誰をも受け入れる温かさを感じさせるビジュアルになった。
また、6月27日に初日舞台あいさつを開催する予定という。