【FMWE】大仁田厚が5.5FMWE堺大会メインで堺初となる電流爆破椅子投入予告
FMWEは、5月5日大阪府堺市の大浜相撲場で行う「なくそうイジメ！FMWE地方応援プロレスin堺・第4回・堺超革命！電流爆破プロレス」のメインの試合形式を発表した。試合形式は「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ 時間無制限1本勝負」だ。
これまでFMWEは、地雷爆破、ノーロープ有刺鉄線電流爆破など大浜相撲場でさまざまな電流爆破アイテムを投入。電流爆破ロケットは不発に終わった苦い経験もあるものの、新しいアイテムを取り入れて継続開催を続けてきた。
「今回は堺初の電流爆破椅子を投入します」と大仁田。「堺で最近負けが続いている。電流爆破椅子の威力は凄い。食らったことのある俺にしか分からないと思うが、脳天がしびれるような衝撃で動けなくなる。これを引っ提げて、5月5日は勝ちに行きます」と自信満々にコメント。
4回目となる本大会は「こどもの日スペシャル」と銘打たれ、高校生以下の自由席は100円という設定。若いファンを業界に取り入れる契機になるか、注目だ。
◆対戦カード
▼第1試合:獣女混合タッグマッチ15分1本勝負
藤井瑠美愛、仁々芽咲VSブランキー真帆、パンディータ
▼第2試合:タッグマッチ20分1本勝負
ボンバー奥野、堀内綾斗VSマグニチュード岸和田、守屋博昭
▼第3試合:シングルマッチ20分1本勝負
池本誠知VS岩崎孝樹
▼こどもの日スペシャル:ACF提供キッズキックボクシング特別試合
▼第4試合:6人タッグマッチ20分1本勝負
ドングリー藤江、後藤哲也、大久保寛人VSCIMA、菊池悠斗、ガイア・ホックス
▼第5試合セミファイナル:株式会社タミヤ presents 女子シングルマッチ30分1本勝負
櫻井裕子VS杏ちゃむ
▼第6試合メインイベント:有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ 時間無制限1本勝負
大仁田厚、JADE、谷口弘晃VS雷神矢口、スミヒデアキ、小山寛大