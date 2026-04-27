【くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編】 6月4日 発売予定 価格：2,970円

アークシステムワークスは、Nintendo Switch/プレイステーション 5/PC向けローグライトアクション「くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編」を6月4日に発売する。価格は2,970円。

本作は「三国志演義」に続く中国四大奇書の一つ「西遊記」をモチーフとした「熱血硬派くにおくん」シリーズの新作。メインキャラクターの「孫悟空」、「猪八戒」、「沙悟浄」、「三蔵法師」が全員くにおで、天竺（てんじく）を目指すハチャメチャ痛快コメディアクションとなっている。

ステージを進むごとにランダムで現れる神様たちから、スキルやステータスを強化できる「極意」をゲットし、スキル、ステータスをビルドしていく。

アクションもスタート時はスピード型の「孫悟空」のみだが、物語を進めればパワータイプの「猪八戒」、遠距離タイプの「沙悟浄」も開放！3人の「くにお」を自由にセレクトし、それぞれの特徴を生かしてステージを攻略していく。

そして、シリーズおなじみの面々が西遊記のキャラクターとして続々登場。時にはくにおたちの旅路を助けたり、ボスとして立ちはだかったりと物語のいたる所でくりひろげられる掛け合いも必見。

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