©CHEF-1グランプリ2026

大会史上初となる中国料理ジャンルからの優勝

40歳以下の料理人日本一を決定する「CHEF-1グランプリ2026」の決勝戦が4月26日（日）に放送され、激闘の末、花田洋平シェフ（大阪府・中国料理 atelier HANADA ）が5代目チャンピオンに輝いた。

中国料理ジャンルからの優勝は大会史上初の快挙となる。決勝戦では、サバイバルラウンドで「ラーメンの新・定番を作れ！」を勝ち抜き、最終決戦「鍋の新・定番を作れ！」へ進出。過去4度の決勝進出を誇る強敵・山下泰史シェフ（福岡県・ジャンルレス ）との「ラストイヤー対決」を制し、1000万円の賞金とチャンピオン・コックコートを手にした。



■花田洋平シェフ喜びのコメント

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「素直にうれしいです。3度目のチャレンジ、そしてラストイヤーという背水の陣で、憧れの山下さんと戦えたことも光栄でした。ここからがスタート。これを機に、大阪から全国をさらに盛り上げていけるよう精進します」

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■優勝会見には、MC山里亮太・松下奈緒今田耕司 森泉 ゆうちゃみも勢揃い

ともに激闘を振り返る！

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優勝決定後のインタビュー



――出演者の皆さんにも全体を振り返って、決勝を見届けた感想をお願いします。山里さんはいかがでしたか？

山里：本当に激闘でした。優勝決定戦では花田さんと山下さん、全くタイプの違う2人の対決で、ほんと全て緻密に計算して、どれだけこの日のためにやってきたのかと見ていて感動しました。しかも両者ラストイヤーの思いも伝わってきましたし。あと、審査員の方々がすごい！ かなりクセもある中での審査ですから、ドキドキしながらやっていました。

――松下さんはいかがでした？

松下：今回はお二人とも決勝が初めてではない中での戦いで、何ともいろんな要素がギュッと詰まったほんとに熱い戦いだと思いましたね。ただおいしいというだけじゃない、それ以上の何かが伝わってきました。

――森泉さんは試食もされていました。全体を振り返っていかがでしたか？

森：美味しかったし、食べていないものも全部美味しそう。よく採点できるなと思っちゃった。ハイレベルな戦いで、新しい料理がいっぱい見られたので、インスパイアされて楽しかった。それに本番で全部自分の力を出し切れるっていう、そういう人がスターになるというか、すごいね。

――今回初めてのゆうちゃみさんは？

ゆうちゃみ：4人のシェフが別々のジャンルで、それぞれ得意料理があるのに、一つのテーマに沿って戦うのってマジ凄いなと。それにプラスして「新・定番」を作るというの、すごい尊敬やなと思いました。まさか30分間の中で繊細に技術の高い料理をするとはあまり思っていなくて、おいしい料理はもっと時間をかけて作るものだと思っていたので、すごいかっこいいなと。私も料理したくなりましたし、私も食べさせてもらったんですけど、超美味しかったです。



■今田耕司「僕も花田スタイルで料理するんですけど、美味しないんですよ…」



――今田さんはどう思われました？

今田：料理をされている方って、普段はお店にファンが来てるわけじゃないですか。でも「CHEF-1」では、ファン以外が食べてどう思うかという、その原点にちょっと帰れるんじゃないかと、見ていて思いましたね。あと、OAされていないかもしれませんが、長嶋一茂さんが、料理をずっと野球に例えていたのに、最後だけいきなり映画に例えてどういうことやねん！って、それだけが俺、納得できませんでした（笑）

――優勝された花田さんの料理を見て思われたことは？

今田：優勝された花田さんは、料理するとき分量とかきっちり測るじゃないですか。僕も料理するとき、花田スタイルでやっていて、マジでもう1gまで測るんですよ、性格的に。レシピが2人分だったらちゃんと1人分に割って。で、出来上がるじゃないですか。美味しないんですよ。逆にすごいなと思って。なんでその通りやって美味しいんやろうって（笑）。

■番組の世界観をリアルに体感！「CHEF-1たこやきラボ」開催

番組の興奮をそのままに、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、グランフロント大阪うめきた広場で特別イベント『CHEF-1たこやきラボ ～あなたが選ぶ！たこやきの新・定番～』が開催される。

大会のテーマ「令和の新・定番」を継承し、大阪のソウルフードである「たこ焼き」にフォーカス。今大会のファイナリスト4名が、それぞれの独創性を活かした「たこ焼きの新・定番」トッピングやソースを提案する。

【イベント概要】

「CHEF-1たこやきラボ～あなたが選ぶ！たこやきの新・定番～」

5月30日(土)・31(日) 11時～ グランフロント大阪 うめきた広場（JR大阪駅直結）

参加シェフ：2026年ファイナリスト4名（岩名謙太、楠修二、花田洋平、山下泰史）

限定たこ焼き販売：各シェフ考案のたこ焼き一皿400円から。

トークショー：参加シェフが登壇しCHEF-1の裏話やレシピの開発秘話を披露。

番組ブース：優勝トロフィーやチャンピオン・コックコートの展示、過去のダイジェスト上映 。

会場では、トップシェフが考案した「家庭でも再現できる」驚きの一粒を体験できる！



公式サイト https://chef-1gp.com/