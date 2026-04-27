目黒蓮がスヤスヤ眠る赤ちゃんを抱っこ！長髪×丸メガネで見せた“パパ”の優しい笑顔に「この顔はずるい」「ぎこちなさが愛おしい」「大きな手と腕かっこいい」と反響

【写真】赤ちゃんを優しく抱っこする目黒蓮／『SAKAMOTO DAYS』キャラクタービジュアル／場面写真＆オフショット

映画監督の福田雄一が自身のXを更新。映画『SAKAMOTO DAYS』のオフショットを公開し、注目を集めている。

■赤ちゃんを抱き、笑顔を見せる目黒蓮

福田は「さぁ!! SAKAMOTODAYS公開まで、あと4日っっ!!!!」と切り出し、「くーっ!! 日に日に緊張が増していきますね」と心境を投稿。

続けて「どうやら27日もいろいろとイベントがあるみたいですね 目黒くん帰ってくるの楽しみだなぁ いろいろ話したいことあるよぉ」と、主演を務める目黒蓮（Snow Man）への思いもつづった。

あわせて公開されたのは、目黒が赤ちゃんを抱っこしているオフショット。銀髪を一つにまとめ、丸メガネにグリーンのTシャツを合わせた目黒が、やさしい笑顔で赤ちゃんを腕に抱く姿が収められている。

福田は「今日のオフショットは産まれたばかりの花ちゃんを抱っこする坂本です」と紹介しており、劇中での役柄を感じさせる貴重な1枚となっている。

SNSでは「パパ感すごい」「尊い」「なんて優しい笑顔なの」「この顔はずるい」「パパめめかわいすぎる」「目黒くんの大きな腕の中にいるベビちゃん天使すぎる」「大きな手と腕かっこいい」「破壊力えぐい」「ぎこちなさが愛おしい」など、反響が寄せられている。

■目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』キャラクタービジュアル

■場面写真＆オフショット

Snow Man

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