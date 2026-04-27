ネリー・コルダが完全Vで大会2勝目、メジャー通算3勝目 勝みなみ、竹田麗央が12位
＜シェブロン選手権 最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞海外女子メジャーの今季初戦は、最終ラウンドが終了した。
【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の池ダイブ！
世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）が、トータル18アンダーに伸ばし、初日から単独首位の座を一度も譲らない完全勝利を達成。2024年に続く大会2勝目を挙げた。2位に5打のリードを持って臨んだ最終日は、4バーディ・2ボギーの「70」を記録。5打差を守り勝利すると、両手を挙げガッツポーズを繰り出した。これがシーズン開幕戦の「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」に続く今季2勝目で、ツアー通算17勝目を挙げた。メジャー大会は、21年の「KPMG全米女子プロ選手権」、24年の今大会に次ぐ通算3勝目。またこの勝利で、世界ランク1位返り咲きも確実にした。2位にはトータル13アンダーのイン・ルオニン（中国）とパティ・タバタナキト（タイ）が続いた。11人が決勝ラウンドをプレーした日本勢は、勝みなみ、竹田麗央がトータル4アンダーの12位タイで最上位フィニッシュ。山下美夢有、岩井明愛がトータル3アンダー・21位タイ、馬場咲希がトータル2アンダー・27位タイで、上記5人がアンダーパーを記録した。原英莉花、吉田優利、神谷そらはトータルイーブンパー・38位タイ、古江彩佳がトータル2オーバー・49位タイ。昨年覇者の西郷真央は最終日も「74」と伸ばせず、笹生優花らと並ぶトータル4オーバー・59位タイで大会を終えた。今大会の賞金総額は900万ドル（約14億2800万円）。優勝したコルダは135万ドル（約2億1400万円）を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シェブロン選手権 最終成績
ネリー・コルダ 今季成績＆プロフィール
ネリー・コルダの記録的な3日間
〈連続写真〉スライスよ、さようなら 岩井明愛のスイングは“つかまる要素”満載だった
懐かしフォト 成人式で振り袖姿を披露した原英莉花が初々しい！
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世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）が、トータル18アンダーに伸ばし、初日から単独首位の座を一度も譲らない完全勝利を達成。2024年に続く大会2勝目を挙げた。2位に5打のリードを持って臨んだ最終日は、4バーディ・2ボギーの「70」を記録。5打差を守り勝利すると、両手を挙げガッツポーズを繰り出した。これがシーズン開幕戦の「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」に続く今季2勝目で、ツアー通算17勝目を挙げた。メジャー大会は、21年の「KPMG全米女子プロ選手権」、24年の今大会に次ぐ通算3勝目。またこの勝利で、世界ランク1位返り咲きも確実にした。2位にはトータル13アンダーのイン・ルオニン（中国）とパティ・タバタナキト（タイ）が続いた。11人が決勝ラウンドをプレーした日本勢は、勝みなみ、竹田麗央がトータル4アンダーの12位タイで最上位フィニッシュ。山下美夢有、岩井明愛がトータル3アンダー・21位タイ、馬場咲希がトータル2アンダー・27位タイで、上記5人がアンダーパーを記録した。原英莉花、吉田優利、神谷そらはトータルイーブンパー・38位タイ、古江彩佳がトータル2オーバー・49位タイ。昨年覇者の西郷真央は最終日も「74」と伸ばせず、笹生優花らと並ぶトータル4オーバー・59位タイで大会を終えた。今大会の賞金総額は900万ドル（約14億2800万円）。優勝したコルダは135万ドル（約2億1400万円）を手にする。
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