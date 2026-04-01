セリエA 25/26の第34節 トリノとインテル・ミラノの試合が、4月27日01:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはアンジュ・ボニー（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。インテル・ミラノのフェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからマルクス・テュラム（FW）がヘディングシュートを決めてインテル・ミラノが先制。

ここで前半が終了。0-1とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、トリノは同時に2人を交代。バレンティノ・ラザロ（MF）、サウール・ココ（DF）に代わりアリュー・ヌジエ（FW）、ルカ・マリアヌッチ（DF）がピッチに入る。

61分、インテル・ミラノが選手交代を行う。アンジュ・ボニー（FW）からフランチェスコ・エスポジト（FW）に交代した。

その直後の61分インテル・ミラノが追加点。フェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからヤン・ビセック（DF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

66分、トリノは同時に2人を交代。グビダス・ギネス（MF）、チェ・アダムス（FW）に代わりチェザーレ・カザデイ（MF）、ドゥバン・サパタ（FW）がピッチに入る。

70分、トリノのエミルハン・イルカン（MF）のアシストからジョバンニ・シメオネ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに79分トリノが同点に追いつく。ニコラ・ブラシッチ（MF）がPKを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、トリノは85分にエンゾ・エボス（DF）に、またインテル・ミラノは84分にアンディ・ディウフ（MF）、86分にニコロ・バレッラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 03:00:29 更新