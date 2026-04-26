りそなグループB1長崎ヴェルカが初の西地区優勝を決めたことを受け、長崎市の繁華街に26日、優勝を祝う看板が掲げられました。

25日に同じ西地区2位の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」が敗れB1昇格3シーズン目で初の地区優勝を決めたヴェルカ。

長崎市の浜町アーケードには26日午前、地元クラブの快挙を祝う看板が掲げられました。

浜市商店連合会 三山 格会長

「感動もいただいたし勇気もいただいて、本当にヴェルカの皆さんに感謝。これからさらにCSがあるので、多くの皆さんに注目してほしい」

福岡から

「V・ファーレンの試合を待っているときに携帯で見ていた。強いですね。ぜひ日本一を目指して頑張ってほしい」

25日のファイティングイーグルス名古屋とのGAME1は、前半を10点リードで折り返すと第3クオーターに名古屋に追い上げを許しますが、第4クオーターに突き放したヴェルカ。83対73で勝利しました。

また、26日のGAME2も91―69で快勝。

西地区と東地区の2地区を合わせたリーグ26チームの中での首位が確定しました。

NIBでは27日午後3時50分から「NIB news every.スペシャルヴェルカB1西地区優勝特番」を放送します。