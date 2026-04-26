濱田岳主演のテレビ東京ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」第２話が２４日に放送された。１０年前の新人刑事時代に転生した山梨県警古田署のモブこと刑事百武誠（濱田岳）の刑事人生２周目が始まった。

１０年前を思い出しながら事件解決させるが、少しずつ１回目の刑事人生と違いも生じてきて。１０年前に恋仲になった記者佐伯美咲（石井杏奈）とも、今回は交際のきっかけを逃したままで…。

２人の間に割って入ってくるデリカシーのない女性記者・飯田智子も登場した。ショート黒髪の失礼なキャラで、予告でも登場していたが…。

演じていたのはぱーてぃーちゃん・信子だった。

「信子！？」「声で信子かな？と思ったら本当に信子だった」「信子だ！髪の毛が黒い！」「信子？全部黒髪だからわからなかった」「黒髪だと雰囲気全然違う！」「何気に演技上手いんじゃないか？」「黒髪だったから最初気づかんかったわ」「黒髪だし演技が上手くて、信子に似た人だと思ったら本人だったｗ」「出てきてびっくり」と反応する投稿が集まった。