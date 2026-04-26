猫ちゃんはさまざまな方法で愛情表現をしてくれますが、時には『激しい方法』で気持ちを伝えてくることも。そんな愛情が爆発してしまった猫ちゃんの光景が20万表示を突破して癒しを届けています。

その光景を見た人からは、「羨ましい！」「うちも毎日こんな感じです」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：大好きな飼い主さんの腕を『ギュッと抱きしめていた猫』→次の瞬間……可愛すぎる光景】

飼い主さんへの「大好き」が爆発！

Xアカウント『ノア』に、猫ちゃんから飼い主さんへの「大好き」の気持ちがあふれ出る光景が投稿され、癒しを届けています。

ある日、ソマリのノアちゃんの飼い主さんは、ノアちゃんに腕をぎゅっと掴まれたそう。まるで大事なものを離すまいとするかのように腕を掴んでくるノアちゃんの姿に、飼い主さんは思わず「かわいい」と絶賛。

しかし、次の瞬間飼い主さんはちょっと困ってしまう状況に陥ってしまったそう。なぜなら…ノアちゃんが飼い主さんの手をカプッと噛んできたから！一見可愛いだけに見えますが、ノアちゃんが自分で物を落とした音に驚き、八つ当たりで腕を噛んできたのだそう。

怒りながらも、腕にしがみつくノアちゃんの姿に、なんだかキュンとしてしまいます。

いろいろな方法で愛情を伝えてくれるノアちゃん

他の日にはまた違った方法で愛情表現をしてくれたそう。

ある日は飼い主さんの体の上に乗って、まるでパンを捏ねるかのように前足を揉んでみたり、また別の日には耳たぶに吸い付いて子猫の頃を思い出したり。そんなたくさんの愛情表現を見せてくれるノアちゃんの姿に、こちらまで頬が緩んでしまいます。

大好きが爆発したノアちゃんの光景には、「表情もとても可愛い」「愛が深すぎるｗ」「噛まれてもいいからギュッとされたい♡」と絶賛の声が寄せられることに。

Xアカウント『ノア』では、そんな愛情表現豊かなノアちゃんと家族たちの幸せいっぱいな日常風景が投稿されています。

ノアちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ノア」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。