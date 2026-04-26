喉の不調で活動休止・timelesz菊池風磨、冠ラジオで休養決断の理由語る「必ず帰ってきます」「体は元気」
【モデルプレス＝2026/04/26】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が26日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。喉の不調で休養することについて自ら説明した。
【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
菊池は、冒頭に「ニュースなどでご存じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、私菊池風磨はですね、4月22日より療養期間に入っております」と説明。「喉の不調がちょっと続きまして、お医者さんの診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」と経緯を説明した。
「僕としても、ちょっとずつだましだましやっていきたいななんて思ってた」と心境を打ち明けた菊池。しかしながら「ここでしっかりお休みすることで、今後の活動をさらにより良いものにしていくべく、今回の結論に至りました」と休養を決断した理由を明かした。
同番組については「療養前に収録したものもございますので、お休みなくお届けしていきたいと思っております」と、休養期間も変わらず放送されると説明し「来週以降もよろしくお願いします」と呼びかけ。「ちょっとの期間お休みさせていただくことにはなるんですけど。喉は不調なんですけど体は元気なので、またすぐ戻ってきて、hourszではちょっとしっとりめにしゃべってますけれども、うるさい菊池が帰ってくるんじゃないかと（笑）」と話し、「必ず帰ってきますのでちょっとだけお待ちいただけたらなと思います」と伝えた。
4月22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
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◆菊池風磨、休養の経緯明かす
菊池は、冒頭に「ニュースなどでご存じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、私菊池風磨はですね、4月22日より療養期間に入っております」と説明。「喉の不調がちょっと続きまして、お医者さんの診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」と経緯を説明した。
同番組については「療養前に収録したものもございますので、お休みなくお届けしていきたいと思っております」と、休養期間も変わらず放送されると説明し「来週以降もよろしくお願いします」と呼びかけ。「ちょっとの期間お休みさせていただくことにはなるんですけど。喉は不調なんですけど体は元気なので、またすぐ戻ってきて、hourszではちょっとしっとりめにしゃべってますけれども、うるさい菊池が帰ってくるんじゃないかと（笑）」と話し、「必ず帰ってきますのでちょっとだけお待ちいただけたらなと思います」と伝えた。
◆菊池風磨、一定期間活動休止
4月22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
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