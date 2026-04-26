「嫌〜なアレを賢く対策！」キーホルダー感覚で可愛く使える100均グッズ

ダイソーで手に入るねこ型の虫よけキーホルダーは、可愛さと実用性を兼ね備えた優秀アイテム。バッグに付けるだけでユスリカ対策ができ、散歩や外出時の小さなストレスを軽減。手軽に使えるのに見た目も可愛らしい、これからの季節にぴったりの便利グッズです。見かけから即買い推奨！この機会に要チェックです♪

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商品情報

商品名：Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、ねこ型）

価格：￥220（税込）

内容量：本体1個

使用期間（約）：90日間（使用環境により異なる）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746017443

嫌〜なアレを対策！キーホルダー感覚で使える便利グッズ

外出や散歩が気持ちいい季節になってきましたね。でもその一方で、じわじわと気になり始めるのが小さな虫たち。

特に夕方の時間帯は、顔のまわりをふわふわ飛ぶ虫にストレスを感じる人も多いのではないでしょうか。

そんな時に便利なのが、ダイソーの『Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、ねこ型）』です。

使い方もとてもシンプルで、袋から取り出すだけですぐに使い始められます。開封した瞬間から薬剤が広がり、ユスリカなどの不快害虫を遠ざけてくれる効果があります。

虫よけしてます感が出ない！ダイソーの『Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、ねこ型）』

パッケージには無香料とありますが、開封直後は少し独特な薬品のような香りを感じました。

ただ、しばらくすると気にならなくなる程度なので、そこまで神経質にならなくても大丈夫そうです。

また、この商品は蚊対策ではなく、あくまでユスリカなどを対象にしている点には注意が必要。用途をしっかり理解して使うことが大切ですね。

とはいえ、黒いねこ型のキーホルダーという可愛らしいデザインは魅力的。

いわゆる虫よけグッズっぽさが一切なく、バッグやリュックにつけても違和感がありません。むしろちょっとしたアクセントとして楽しめるのが嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、ねこ型）』をご紹介しました。

使用期間は約90日とされていますが、見た目では分かりにくいため、使い始めた日を控えておくと安心です。

可愛さと実用性を兼ね備えたダイソーの虫よけキーホルダー。これからの季節、気軽に虫対策を始めたい人にぴったりのアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。