Image: 株式会社メディアジーン（RTS）

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

大した荷物はないけれど、大きなバッグを持ち歩くほどでもない…そんな日の身軽な外出に寄り添うのが巾着バッグ「Migaru BAG」シリーズです。

フットワークをより軽く、そして合理的にアップデートしてくれるこの巾着バッグを紐解いてみましょう。

デザイナーの感性と実用性の融合

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このバッグは、ROOMIEの人気連載「身軽スタイル」の企画から生まれたプロダクト。デザインを担当したのは、フランス人デザイナーのパトリックステファン氏。ミニマルとタイムレスを哲学に掲げる同氏の感性が、日本の職人技術によって具現化されました。

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フランス的な洗練された佇まいを日本の緻密なモノづくりが支える組み合わせは、互いの長所を引き出し合いプロダクトとしての完成度を高めています。

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コラボの証であるダブルネームタグも、所有する満足感をさりげなく高めてくれるポイントです。

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自分の「最適解」を見つける2つの素材選択

自分の「最適解」を見つける2つの素材選択

このプロダクトの合理性を際立たせているのが、ライフスタイルに応じて選べる2つのモデル展開です。

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「Migaru GRAY-BAG」は、均一なシボが美しい牛革を採用したモデル。

上品な質感ながら、特別なメンテナンスを必要とせず、汚れをサッと拭き取れるタフな仕様が魅力です。底板が備わっているため、折り畳み傘などの重い荷物を入れてもシルエットが崩れにくいのがメリットです。

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一方で、より機能性を追求したのがナイロン仕様の「Migaru TECH-BAG」です。

高密度なナイロンツイル「216リッチ」に撥水加工を施し、急な雨にも対応できる工夫がなされています。

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このモデル限定の仕様として、側面にメイン収納へ直結する止水ファスナーを装備。巾着の紐を解かずに中身へアクセスできるクイックな操作性は、まさにタイパ重視の現代にはピッタリの提案と言えるでしょう。

シーンに合わせて使い分ける、柔軟な3way仕様

「Migaru BAG」どちらのモデルにも共通するのが3way仕様のストラップ。バッグの口を絞る手持ち用に加え、長さの調整が可能な肩がけ用のストラップが付属しており、手持ち、肩掛け、斜めがけの3wayに対応しています。

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自転車を漕ぐときやアクティブに動きたい日は、体にしっかりフィットするよう斜めがけに調整。

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一方で、リラックスした外出の日は手持ちにするなど、その日の移動手段や気分に合わせて最適な持ち方を選べる柔軟さは魅力ですよね。

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コンパクトな巾着型でありながら、スマホや財布、ワイヤレスヘッドホンまですっぽり収まる絶妙なサイズ感も備えています。

上品なタフさを備えたレザーか、高機能でアクティブなナイロンか。ここでは紹介しきれなかった両モデルに搭載された機能もまだまだありますので、気になった方は販売ページもチェックしてみてください。

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Source:CoSTORY