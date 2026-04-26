「sit on one’s hands」の意味は？あなたのまわりにもこんな人がいるかも...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「（問題を解決するための）行動を起こさない」でした！

直訳すると、「自分の両手の上に座る、自分の両手をお尻の下に敷く」となります。

自分の両手の上に座ると、手を動かせずになにもできないことから、問題を解決するために行動すべきなのに座って休んでいる、という皮肉を含んだ比喩表現として使われていますよ。

「He seems to get paid to sit on his hands.」

（彼は、なにもせずに給料をもらっているように見える）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。