「sit on one’s hands」の意味は？あなたのまわりにもこんな人がいるかも...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「sit on one’s hands」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「（問題を解決するための）行動を起こさない」でした！
直訳すると、「自分の両手の上に座る、自分の両手をお尻の下に敷く」となります。
自分の両手の上に座ると、手を動かせずになにもできないことから、問題を解決するために行動すべきなのに座って休んでいる、という皮肉を含んだ比喩表現として使われていますよ。
「He seems to get paid to sit on his hands.」
（彼は、なにもせずに給料をもらっているように見える）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部