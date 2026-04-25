岡山がホーム戦の事象について謝罪…一部福岡サポーター席で「座ってのご観戦が困難な状況が発生いたしました」
ファジアーノ岡山は25日、同日にホームで行ったアビスパ福岡戦における「ビジターサポーター席の一部のご来場者さまにとって十分な観戦をいただけなかった事象」の発生を報告した。
クラブは福岡サポーターの来場予測に基づいて配席を行ったというが、「ビジター指定席の一部にて前方の視界が横断幕によって遮られ、座ってのご観戦が困難な状況が発生いたしました」と報告。原因については「応援スタイルの異なる席がある中で横断幕の設置エリアの調整が不十分な結果」発生したものとみている。
当該の来場者には試合後の返金対応を提案したという。その上でクラブは「試合観戦を楽しみにご来場された中、改めてご不便・ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪。今後は運用の見直しを含めた再発防止に努めるとしている。
クラブは福岡サポーターの来場予測に基づいて配席を行ったというが、「ビジター指定席の一部にて前方の視界が横断幕によって遮られ、座ってのご観戦が困難な状況が発生いたしました」と報告。原因については「応援スタイルの異なる席がある中で横断幕の設置エリアの調整が不十分な結果」発生したものとみている。
当該の来場者には試合後の返金対応を提案したという。その上でクラブは「試合観戦を楽しみにご来場された中、改めてご不便・ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪。今後は運用の見直しを含めた再発防止に努めるとしている。