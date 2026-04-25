24日（金）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAは、ミドルブロッカーの梅本鈴太郎（28）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

梅本は鎮西学院高校、中央大学を経て、2020年に日本製鉄堺ブレイザーズに入団し4シーズンを過ごす。2024年にサンガイアに入団すると、2シーズン目となった今季はVリーグ男子28試合でベンチ入りし282点を挙げていた。

梅本はクラブを通じてコメントしている。

■梅本鈴太郎

「今シーズンをもちましてサンガイアを退団することになりました。2season前に路頭に迷っていた僕を拾ってくれたところから始まり、たくさんのことを勉強させてもらえました。この2年間、思うようにいかないこともありましたが、僕自身がもっと力をつけて行かなければならないと、日々課題と向き合うことができました。まだご恩を全然返すこともできていませんが、いつか戻れるならまた一回り大きな男になって帰ってきたいと思います。応援してくださったファンの皆様、これからもバレーは続けていく予定ですので、これまで通りサンガイアと僕自身の応援をよろしくお願い致します」