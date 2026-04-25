歌手で俳優の及川光博（56）が25日、千葉県内でデビュー30周年を記念したワンマンショーツアー「TAKE IT ROSY！」を行った。

開演前に報道陣の取材に応じた及川は「毎年毎年忙しく活動してきて、アルバイト生活に戻らなかったのがうれしいです」と感謝。「レコード会社なり契約が切れてしまったら、またコンビニの店員に戻るのかなって思っていましたから」と下積み時代を振り返っていた。

1996年5月29日に、シングル「モラリティー」でデビュー。記念すべき日は、多数のアーティストが出演するイベントで、オープニングアクトを務めたという。

「アマチュア時代から（愛称は）ミッチーで、客席にバラを1輪投げていました。デビュー前は、投げたバラを誰も受け取ってくれなかったけど、いまはベイベー（女性ファンの呼び名）たち、男子（男性ファンの呼び名）が多く集まってくれるので、1本じゃもう足りないっていう」と広く愛されていることをよろこんでいた。

この日は、真っ赤なバラの刺繍が施されたスーツを着用。バラが似合う“王子様キャラ”で親しまれているが「90年代で王子様卒業してるんですよ」と驚きの発言。取材者に「いまは元王子？王様？」と聞かれると、「いまはちょっといけ好かない元王子。略してイケオジです」と言い笑わせていた。

30周年の節目を経て目指すのは、4年後に迎える還暦の大台。

「還暦大パーティーをやりたい！還暦パーティーをやったら、その後の身の振り方はその時考えます」と話していた。

30年の活動の中で最も楽しかったことは、シンガー・ソングライターの忌野清志郎さん（享年58歳）と、ロックユニット「ミツキヨ」を結成したこと。「清志郎さんとのライブやレコーディングが楽しかったです」と充実した表情を見せていた。

30周年を記念したアルバム「TAKE IT ROSY！」を5月6日にリリース。タイトルの「ROSY」はバラ色ののほか、楽観的という意味もあるといい「このちょっと生きづらい社会、不安だらけの毎日で、皆さんが少しでも笑顔になれるように、『楽観的に生きてみませんか？』っていうメッセージを込めています。明るく楽しいお祭りアルバムです」とPRした。

開催中のツアーでは、「スターダスト・カーニバル」などの新曲をアルバム発売に先駆けて披露。同曲はサックス、トランペット、トロンボーンなどが入る、ビッグバンド・ジャズのアレンジを施しているといい「夢が叶った気持ち。ステージもキラキラです！」と目を輝かせていた。

デビュー日の翌日にあたる5月30日には、東京・ガーデンシアターでライブを開く。「ミッチーと一緒に歌って踊って、笑顔になってキラキラしませんか。ワンマンショーで会いましょう！」と胸の前に両手でハートマークを作って呼びかけていた。

ツアーは東京、福岡、北海道をめぐり、6月27、28日の大阪・オリックス劇場で千秋楽を迎える。