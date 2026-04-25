女優・仲里依紗（36）が25日、YouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の中尾明慶（37）と夫婦共演を果たした。その中で結婚前に中尾からもらったプレゼントについて語る場面があった。

4月18日に13回目の結婚記念日を迎えたことを記念して夫婦共演が実現。お互いに質問をして回答していく中で、結婚前の交際期間中を回想する場面があった。

仲は、中尾からもらったプレゼントや、逆に自分がした贈り物は「全部覚えてる」とし、付き合い始めて2カ月後に迎えたというクリスマスを回想。「現場で使えますようにって。モンクレールのロングダウン」をプレゼントしてもらったことを明かした。

しかしながら、当時23歳だった仲にはデザインがやや大人向けに映ったそうで、「マダムみたいな、切り返しがここらへん（胸下）からあって、Aラインになっている。今は分かるのね。そういうダウンも持ってるし、そういう形のやつの合わせ方も分かるけど、でも、その時まだ23歳だから、結構自分的にはマダムな形だった」と回想。

「どうしたらいいかなと思って」と当時はやや困惑したというものの、後に長男の授業参観に行く際に着用したことを明かし、「何年か越しに使って、ありがとうって思った。1個持っていたらいいよね」と夫に感謝していた。