ハイデンハイムvsS・パウリ スタメン発表
[4.25 ブンデスリーガ第31節](ヴォイト・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 6 パトリック・マインカ
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
DF 26 H. Behrens
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 8 エレン・ディンクチ
MF 21 アドリアン・ベック
MF 30 ニクラス・ドーシュ
FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
控え
GK 40 フランク・フェラー
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
DF 25 レオニダス・ステルギウ
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 20 ルカ・カーバー
MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 10 C. Conteh
監督
フランク・シュミット
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
MF 2 マノリス・サリアカス
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 20 マティアス・ラスムセン
FW 27 アンドレアス・フントンジ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 21 ラース・リツカ
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 8 エリック・スミス
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 6 パトリック・マインカ
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
DF 26 H. Behrens
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 8 エレン・ディンクチ
MF 21 アドリアン・ベック
MF 30 ニクラス・ドーシュ
FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ
控え
GK 40 フランク・フェラー
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
DF 25 レオニダス・ステルギウ
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 20 ルカ・カーバー
MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 10 C. Conteh
監督
フランク・シュミット
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
MF 2 マノリス・サリアカス
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 20 マティアス・ラスムセン
FW 27 アンドレアス・フントンジ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 21 ラース・リツカ
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 8 エリック・スミス
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります