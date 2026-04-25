[4.25 ブンデスリーガ第31節](ヴォイト・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ハイデンハイム]

先発

GK 41 ディアント・ラマイ

DF 2 マーノン・ブッシュ

DF 6 パトリック・マインカ

DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ

DF 26 H. Behrens

MF 3 ヤン・シェップナー

MF 8 エレン・ディンクチ

MF 21 アドリアン・ベック

MF 30 ニクラス・ドーシュ

FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ

FW 18 マルビン・ピエリンガー

控え

GK 40 フランク・フェラー

DF 4 ティム・ジールスレーベン

DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ

DF 25 レオニダス・ステルギウ

MF 16 ユリアン・ニーフース

MF 20 ルカ・カーバー

MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ

FW 9 シュテファン・シンマー

FW 10 C. Conteh

監督

フランク・シュミット

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 3 カロル・メッツ

DF 5 ハウケ・バール

DF 15 安藤智哉

MF 2 マノリス・サリアカス

MF 7 ジャクソン・アーバイン

MF 10 ダネル・シナニ

MF 11 アルカディウシュ・ピルカ

MF 16 藤田譲瑠チマ

MF 20 マティアス・ラスムセン

FW 27 アンドレアス・フントンジ

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 21 ラース・リツカ

DF 23 ルイス・オピー

DF 25 アダム・ジビガワ

MF 8 エリック・スミス

MF 24 コナー・メトカーフ

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 18 原大智

FW 19 マルティン・カールス

監督

アレクサンダー・ブレッシン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります