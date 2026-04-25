調教師としてＪＲＡ通算１１２３勝を挙げたレジェンド国枝栄元調教師（７１）が競馬場へ帰ってきた。今年３月に定年引退し、美浦・小島茂之厩舎の厩務員として再スタートを切った。２５日の東京１０Ｒ鎌倉Ｓで担当馬・トクシーカイザー（牡６歳、美浦・小島）を連れて厩務員デビューを果たした。厩務員としての初陣は５着に終わった。

国枝栄元調教師は厩務員初戦のパドックについて「良かったけれど、クッションが合わなくて靴擦れしちゃったなぁ。（パドックで馬を引いたことは調教師時代も含めて）何回かはあるけれど、こんなにメインで（引く担当を）やったことはないからね。よかったよ。調教師の時と違って新鮮でいい経験になりました」と笑顔で振り返った。鞍上の武豊が騎乗する際には足を上げるシーンも。「『新人だから頼むよ』と言ったよ」とちゃめっ気たっぷりに語った。

担当馬とともに馬運車に乗って競馬場へ。「競馬場に入って（トレセンで働いてからの意味）から、初めて。すごくいいよ。人にも馬にも快適だった」と貴重な経験に声を弾ませた。スタート直前には担当馬とともに、ゲート裏へ。「何でも見てみようということで。まあ、調教師の時にもゲート裏には何度も行っているからね。違う視点で良かったよ」と、新たな学びを得た様子だった。

激動の一日を改めて振り返り、「すごく良かったよ。面白かった。馬の一番近いところで、競馬に向けてどんどん雰囲気が変わっていくのがね。また（調教師と）違って楽しいよ」と厩務員の仕事の魅力を実感。６番人気で５着に奮闘した担当馬トクシーカイザーについて、「本当に頑張ってくれたし、無事に終わってくれてよかった。それもすごく良かったね」と胸をなで下ろしていた。