川崎Fvs千葉 スタメン発表
[4.25 J1百年構想リーグ EAST第12節](U等々力)
※15:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 32 林駿佑
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 9 エリソン
FW 23 マルシーニョ
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 39 石尾陸登
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
控え
GK 35 若原智哉
MF 14 椿直起
MF 18 杉山直宏
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 44 品田愛斗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
※15:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 9 エリソン
FW 23 マルシーニョ
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 39 石尾陸登
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
控え
GK 35 若原智哉
MF 14 椿直起
MF 18 杉山直宏
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 44 品田愛斗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行