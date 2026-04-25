ドジャース―カブス戦

米大リーグ・カブスの今永昇太投手が、ドジャース・佐々木朗希投手へ深々と頭を下げたお辞儀に反響が広がっている。24日（日本時間25日）のドジャース―カブス戦前、先輩と後輩が作った光景に日本ファンから熱い視線が注がれた。

微笑ましい一幕だった。試合前のドジャースタジアム。グラウンドで後輩の佐々木と談笑した先輩の今永はピシッと背筋を伸ばし、両手を太ももの真横に添えながら一礼。上半身を45度傾ける、まさにお辞儀の基本ともいえる所作で頭を下げていた。

米イリノイ州地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の公式Xが実際の映像を公開。日本ファンからは「日本人投手同士のこの感じ、ほんと好きだわ」「今永投手の直角お辞儀、日本人としての礼節とリスペクトが詰まっていて胸が熱くなりました……！」「佐々木朗希にお辞儀する今永昇太って、リスペクト感じてめっちゃ良いシーン」「神社みたいなお辞儀してる」といった声が並んでいた。

メジャー3年目となる今永は、3月29日（同30日）の今季初登板こそ5回4失点と崩れたが、4月に入ってからは快投を披露。4試合に先発して24回を投げ、失点はわずかに3。3試合連続でクオリティスタートを達成するなど安定感のある投球でチームに貢献している。



（THE ANSWER編集部）