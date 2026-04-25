映画『べべフィン・ザ・ムービー』9月4日全国公開決定！ ポスターや特報など公開
新作映画『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッズワールド』が、9月4日（金）より全国公開されることが決定。ポスタービジュアル、特報、あらすじが公開された。YouTube総登録者数約8500万人、世界で愛されている『ベイビーシャーク』や『おはようのうた』でおなじみの『べべフィン』が映画化、スクリーンに登場する。
＞＞＞ポスタービジュアルや場面カットをチェック！（写真6点）
『べべフィン』は、グローバルファミリーエンターテインメント企業のThe Pinkfong Companyが制作している子供向けの3Dアニメーションシリーズで、童謡や知育動画をYouTubeで公開し、世界中で愛されている超人気のコンテンツだ。日本では「ベイビーシャーク」シリーズが有名で、YouTubeでは1動画で168億回の再生数を記録。YouTubeの総登録者数は、なんと約8500万人、TikTokは710万人が登録するなど、驚異的な数字を記録している。
その人気の秘密は、個性豊かで、かわいいキャラクターたちの魅力だけでなく、日常生活の習慣（歯磨き、トイレトレーニングなど）を教えてくれたり、家族の絆、友情、多様性といったテーマを扱っており、未就学児の子育て世代の味方として、YouTubeキッズたちから絶大な人気を誇っている。
そんな『べべフィン』が映画化。YouTubeの世界から飛び出して映画の世界へ。元気いっぱいな赤ちゃん「フィン」と、ユニコーンが大好きなお姉ちゃんの「ボラ―」、海賊に憧れるお兄ちゃん「ブロディ」が、タブレットの中の「歌と魔法の世界＝ピンキッツワールド」へ吸い込まれ、スクリーンで大冒険を繰り広げる。
このたび、ポスタービジュアル、特報、そして、映画のあらすじが公開された。
ポスタービジュアルには、フィン、ボラ―、ブロディの3兄弟の他に、タブレットの中の「歌と魔法の世界＝ピンキッツワールド」から現れた、心優しい魔法使い「ピンキッツ」や、フィンが大好きな「ベイビーシャーク」も登場。ワクワクが止まらないビジュアルとなっている。
また、特報では、あの「ベイビーシャーク doo, doo, doo, doo, doo, doo〜♪」でおなじみの音楽『ベイビーシャーク』も登場。歌って、踊って、子供たちとみんなでつくる大冒険を、ぜひ映画館で楽しんでほしい。
（C）The Pinkfong Company All Rights Reserved.
＞＞＞ポスタービジュアルや場面カットをチェック！（写真6点）
『べべフィン』は、グローバルファミリーエンターテインメント企業のThe Pinkfong Companyが制作している子供向けの3Dアニメーションシリーズで、童謡や知育動画をYouTubeで公開し、世界中で愛されている超人気のコンテンツだ。日本では「ベイビーシャーク」シリーズが有名で、YouTubeでは1動画で168億回の再生数を記録。YouTubeの総登録者数は、なんと約8500万人、TikTokは710万人が登録するなど、驚異的な数字を記録している。
その人気の秘密は、個性豊かで、かわいいキャラクターたちの魅力だけでなく、日常生活の習慣（歯磨き、トイレトレーニングなど）を教えてくれたり、家族の絆、友情、多様性といったテーマを扱っており、未就学児の子育て世代の味方として、YouTubeキッズたちから絶大な人気を誇っている。
このたび、ポスタービジュアル、特報、そして、映画のあらすじが公開された。
ポスタービジュアルには、フィン、ボラ―、ブロディの3兄弟の他に、タブレットの中の「歌と魔法の世界＝ピンキッツワールド」から現れた、心優しい魔法使い「ピンキッツ」や、フィンが大好きな「ベイビーシャーク」も登場。ワクワクが止まらないビジュアルとなっている。
また、特報では、あの「ベイビーシャーク doo, doo, doo, doo, doo, doo〜♪」でおなじみの音楽『ベイビーシャーク』も登場。歌って、踊って、子供たちとみんなでつくる大冒険を、ぜひ映画館で楽しんでほしい。
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