東日本高速道路（NEXCO東日本）関東支社の公式Xアカウントが2026年4月24日、東京湾アクアライン下り線の「海ほたるパーキングエリア」を一時閉鎖したことを発表し、SNS上で大きな反響を呼びました。

発表によると、同日22時40分から、「改造車両等の集合行為」への対応を目的として海ほたるPAを閉鎖。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

サービスエリア・パーキングエリア内での「集会行為」は禁止されており、一般利用者への影響を避けるための措置とみられます。投稿では「ご迷惑をおかけします」としつつ、理解と協力を呼びかけていました。

あわせて公開された注意書きでは、SA・PAでの禁止行為として、「許可なく集金、署名活動、演説又は集会等」についてマーカーで強調。ほかにも「弊社の業務の支障又は、お客さまの迷惑、危険又は利用上の妨げとなるような行為」についても強調されています。

海ほたるPAは東京湾アクアライン上に位置し、観光地としても人気が高い場所です。しかし、夜間には車両の集まる行為がたびたび問題視されており、今回の措置は、そうした状況を踏まえた現場対応とみられます。

その後、同アカウントは4月25日午前0時21分に再び更新。「海ほたるPAは改造車両等の集会行為のため閉鎖しておりましたが、先ほど解除となりました」と報告しました。

閉鎖から1時間半ほどで解除されたようですが、突発的に利用が制限されたことで、利用できず困った人がいたことも考えられます。利用者にとっては、事前の情報確認の重要性を改めて示す形となりました。

なお、閉鎖を知らせた最初の投稿は、投稿から10時間ほどで91万インプレッションを超えています。

寄せられた意見の中には、「突然の閉鎖は困る」「せめてトラックは止められないかな」といった声のほか、「警察に常駐してほしい」「警察と連携して常時取り締まりを行うべき」といった今後の対応に関する意見も見られます。

今回の一時閉鎖は、迷惑行為への対応である一方、無関係の一般利用者にも影響が及ぶ措置でもあります。公共の休憩施設を安全に使える状態に保つために、利用ルールの徹底と、迷惑行為を未然に防ぐ仕組みづくりが改めて問われています。

＜参考・引用＞

NEXCO東日本（関東）（@e_nexco_kanto）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042503.html