お笑い芸人「チャーリーボブ」小谷昌太郎（39）が24日配信のABEMA「パーラーカチ盛りABEMA店」にゲスト出演。イケメン俳優をしていた時から体重50キロ増えた姿で登場した。

小谷は「パーラーカチ盛り新人バイト面接」企画で登場。「吉本興業1年目、チャーリーボブ・小谷昌太郎です」と自己紹介し「もともと俳優をやってまして、『花ざかりの君たちへ〜イケメンパラダイス〜2011』とかに出ていた。イケメン俳優でさせてもらっていたんですけど」と、語った。

また、2013年の時の体重55キロだった時の写真を見せ、現在は105キロと明かした。当時、モテたのでは？と聞かれると「メチャメチャモテました。普通に歩いてナンパもされました」と言い、「さらば青春の光」の森田哲矢も「ちょっと山Pみたい」と驚けば、ABEMA・瀧山あかねも「昔こういう雰囲気流行ってました。平成みを感じる、最高、カッコいい」と絶賛した。

なぜ、俳優をやめたのかと聞かれた小谷は「テレビとか出て忙しくさせてもらっていたんですけど、週刊誌に撮られちゃいまして。そこからテレビの仕事に出られなくなって、舞台中心にシフト」と語り、TVでは「大物女性芸能人」と名前は伏せられたが「付き合っていて、まっすぐ恋愛していて、半同棲していてめちゃくちゃいい子だったんですよ。そのフライデーで撮られた後に、向こうの事務所が凄いいい事務所で、特に気にせずに、会う場所とか、機会を設けてくれたり、協力的だったんですけど、僕が結構イケメン売りみたいな感じがあったので、そこから撮られちゃったりとか、続報が出たら自分の仕事に影響が出るんじゃないかと思って、なかなか外に遊びに行けなくなって。一緒にいてもしゃべることも段々減ってきて、フラれて別れました」と説明した。

また、小谷は自身の体重について太ったりやせたりできるとし、2001年に50キロ、2015年には55キロ、俳優の仕事がなくなった2017に72キロ、2022年に120キロと紹介。

だが、それ以降も2023年には「その時に別れた彼女に、頑張って痩せる姿を見せてくれたらヨリ戻すよと言われて、めちゃくちゃ運動して痩せて」5カ月で60キロのダイエットに成功も、「痩せたよって言ったら、怖すぎる。もともと太っているあなたが好きだった。痩せて欲しいわけじゃなかったって言われて、フラれた」という悲しい出来事が。そのため半年で120キロに戻り、その後も2024年前期75キロ、後期105キロと増減を繰り返していると語った。あまりの増減に「見取り図」の盛山晋太郎は「NTTの株価みたい」と笑っていた。

小谷は2010年に「戦国鍋TV 〜なんとなく歴史が学べる映像〜」で俳優デビュー。前田敦子主演の「花ざかりの君たちへ〜イケメンパラダイス〜2011」、西内まりや主演の「山田くんと7人の魔女」などに出演。その後、舞台俳優として活動したが、2025年に東京NSCを卒業しお笑い芸人に。現在は同期の高田ドラゴンと「チャーリーボブ」を組んで活動している。