[4.24 ラ・リーガ第32節](Estadio La Cartuja de Sevilla)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ベティス]

先発

GK 1 アルバロ・バジェス

DF 2 エクトル・ベジェリン

DF 4 ナタン

DF 5 マルク・バルトラ

DF 12 リカルド・ロドリゲス

MF 7 アントニー

MF 8 パブロ・フォルナルス

MF 10 アブデ・エザルズリ

MF 14 ソフィアン・アムラバト

MF 15 アルバロ・フィダルゴ

FW 11 セドリック・バカンブ

控え

GK 25 パウ・ロペス

DF 3 ディエゴ・ジョレンテ

DF 16 バレンティン・ゴメス

MF 6 セルジ・アルティミラ

MF 17 ロドリゴ・リケルメ

MF 18 ネルソン・デオッサ

MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 21 マルク・ロカ

MF 22 イスコ

FW 9 チミー・アビラ

FW 19 クチョ・エルナンデス

FW 24 アイトール・ルイバル

監督

マヌエル・ペジェグリーニ

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 45 ティアゴ・ピタルチ

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 29 Javier Navarro

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 27 Diego Aguado

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 28 Cestero

MF 37 Manuel Ángel

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ・アルベロア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります