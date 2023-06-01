ベティスvsR・マドリー スタメン発表
[4.24 ラ・リーガ第32節](Estadio La Cartuja de Sevilla)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 1 アルバロ・バジェス
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 4 ナタン
DF 5 マルク・バルトラ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
MF 7 アントニー
MF 8 パブロ・フォルナルス
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 14 ソフィアン・アムラバト
MF 15 アルバロ・フィダルゴ
FW 11 セドリック・バカンブ
控え
GK 25 パウ・ロペス
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 16 バレンティン・ゴメス
MF 6 セルジ・アルティミラ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 18 ネルソン・デオッサ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 21 マルク・ロカ
MF 22 イスコ
FW 9 チミー・アビラ
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 24 アイトール・ルイバル
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 29 Javier Navarro
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 27 Diego Aguado
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 28 Cestero
MF 37 Manuel Ángel
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
※28:00開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 1 アルバロ・バジェス
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 4 ナタン
DF 5 マルク・バルトラ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
MF 7 アントニー
MF 8 パブロ・フォルナルス
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 14 ソフィアン・アムラバト
MF 15 アルバロ・フィダルゴ
控え
GK 25 パウ・ロペス
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 16 バレンティン・ゴメス
MF 6 セルジ・アルティミラ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 18 ネルソン・デオッサ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 21 マルク・ロカ
MF 22 イスコ
FW 9 チミー・アビラ
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 24 アイトール・ルイバル
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 29 Javier Navarro
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 27 Diego Aguado
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 28 Cestero
MF 37 Manuel Ángel
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります