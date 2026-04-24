フォレストがリベロの江幡百郁ら4選手の入団を発表

24日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のフォレストリーヴズ熊本は、2026-27シーズンの新入団選手として江幡百郁（22）、辻咲帆（22）、石橋菜々美（22）、髙見涼風（18）の4選手が加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

江幡は福岡県出身のリベロ。福岡県立北九州高校を卒業後に至誠館大学へ進学すると、大学4年時の2025年には中国大学バレーボールリーグ戦 春季大会でサーブレシーブ賞とリベロ賞を、秋季大会でリベロ賞を獲得した。

辻は大阪府出身のアウトサイドヒッターで金蘭会高校を卒業後、大阪国際大学へ進学。大学4年時にはチームのキャプテンを務めた。

石橋は福岡県出身のセッターで、福岡工業大学附属城東高校在学時には第76回国民体育大会「三重とこわか国体」の福岡県代表選手に選ばれた。同校を卒業は熊本学園大学へ進学。大学3年時の2024年には九州大学バレーボール女子1部リーグ戦のBパートで春季、秋季ともにセッター賞を受賞した。

髙見は長崎県出身のアウトサイドヒッター。西彼杵高校在学時には2025年、2026年の全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）に出場した。

4選手はクラブを通してコメントしている。

■江幡百郁

「バレーボールができる環境に感謝してチームとしての自分の役割を明確にし、チームに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします！」

■辻咲帆

「感謝の気持ちを忘れず、チームに貢献できるように頑張ります。応援宜しくお願いします」

■石橋菜々美

「応援してくださる方々に恩返しができるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします」

■髙見涼風

「日頃から支えて頂いていることを忘れず、自分らしく頑張ります！