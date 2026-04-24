“人間の狂気”がテーマ！「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」
株式会社サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドは、東京方南町を拠点とする方南町お化け屋敷オバケンとタッグを組み、2026年6月6日（土）と6月13日（土）に、一般営業終了後の夜に施設全体を舞台に体験型サイコスリラーイベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」を開催する。
■限定ノベルティなどの特典もあり
本格リアル体感ホラーイベント「オバケン×サンリオピューロランド」は今年で11年目を迎え、完全新作に挑む。今年の敵は、シリーズ初登場となる正体不明の犯罪組織「サイカーズ」。これまでのゾンビやお化けとは一線を画す“人間の狂気”をテーマに、まったく新しいイマーシブ体験をお届けする。今年も2DAYSの開催で、2日間で計2,000名が体験可能だ。館内7つの全てのミッションをクリアした人には限定ノベルティなどの特典もある。
閉館後のピューロランドが突如として異様な空間に一変する。謎の犯罪組織「サイカーズ」が館内を完全に占拠し、すべての出入口が封鎖される。彼らの目的は不明──だが、彼らが仕掛ける7つのエリアに散りばめられた“ゲーム”に勝たなければ、この場所から出ることはできない。「サイカーズ」の支配から脱出して、制限時間内にすべてのコードを解読できるのか…！
普段のメルヘンな雰囲気のピューロランドでは決して味わうことのできない、緊迫感と狂気に満ちた異空間でまさにサイコスリラー映画の渦中に放り込まれたような体験ができるスペシャルなイベントだ。オバケンならではの本格的なミッションと、"人間の恐怖"が交錯するまったく新しいイマーシブ体験を堪能できる「OBAKEN PSYCHO GAME」に大興奮すること間違いなしだ。ピューロランドとオバケンが贈る、関東最大級のミッションクリア型サイコスリラーイベントをお見逃しなく。
ストーリー
突如全ての照明が落ち、不気味なアナウンスが流れる。
サンリオピューロランドを占拠したのは、犯罪組織「サイカーズ」。
出口は封鎖され、館内の全員が閉じ込められる
解放の条件はただひとつ──「サイカーズ」が仕掛けた7つのゲームをクリアし、ポイントを稼ぐこと。
稼げなかった者には想像を絶する“罰ゲーム”が待っているのだった・・・。
■「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」の楽しみ方
館内のエリアを回り、「サイカーズ」が用意した7つのゲームに挑戦する。
各ゲームをクリアするごとにポイントを獲得する。制限時間内にクリアラインのポイントを稼ぐことがミッションだ。
エリアによっては「サイカーズ」の構成員が妨害を仕掛け、あなたの行く手を阻むこともある。
ポイントが足りなかった場合は──恐ろしい"罰ゲーム"が待ち受けている。
7つ全てのゲームを攻略しクリアした方には、「OBAKEN PSYCHO GAME」限定ノベルティなどの特典もある。
■イベントに先駆けスペシャルムービーもYouTubeにて公開！
いつもの光景とは一変し、恐怖と興奮に満ちた異空間に変貌を遂げるピューロランドだ。ストーリーやイベントの世界観をいち早く感じる事ができるスペシャルムービーも公開中だ。この恐怖の「OBAKEN PSYCHO GAME」を一足先に体験することができる。
YouTube URL： https://youtu.be/fBm5kHfpye8
■オバケンについて
「オバケン」とは、東京都方南町の閑静な住宅街で始まったお化け屋敷であり、「ゾンビキャンプ」という廃キャンプ場での宿泊イベントなどを展開し、現在は、方南町の完全予約制のお化け屋敷「畏怖 咽び家」をはじめ、同方南町には街に溶け込んだ体験施設を３店舗展開。また「呪物カフェ ジュジュ」など、ホラーカフェもあり街ごと遊園地計画を目指す。さらに、東京港区に都内最大級の古民家お化け屋敷「凶遡 咽び家」も企画・運営。
デジタルホラーコンテンツや、スタジアム・テレビ局・遊園地などのリアルホラーイベントや映画・アニメ等のコラボ企画など、多くの国内外のメディアに取り上げられているお化け屋敷。
[公式 HP] http://obakensan.com
[公式 X] https://x.com/obakensan（@obakensan）
[公式 Facebook] http://www.facebook.com/obakensan
[公式 Instagram] https://www.instagram.com/obakensan/
＜「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」概要＞
イベント名称：「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」
開催日：2026年6月6日（土）・6月13日（土）
開催場所：サンリオピューロランド（東京都多摩市落合1-31）
開催時間：19:00〜22:00
※全てのミッションを実行するために必要な時間は、館内混雑状況により変動する 早めの入場をお勧めする。
参加料金：イベント参加チケット 7,480円（税込） 当日券 8,480円（税込）
※本イベントは中学生以上の人が参加できる。
※当日券は、前売り券が残った場合のみ、ピューロランド入口前受付にて、当日（2026年6月6日、6月13日）18時30分より販売する。
※お客様のご都合による日時変更、払い戻しはできない。
前売り販売：4月25日（土）12:00〜、イープラス https://eplus.jp/obaken/
定員：各日1,000名 計2,000名
主催：株式会社サンリオエンターテイメント・方南町お化け屋敷 オバケン
イベント特設サイト：https://obaken-event.wixsite.com/psychogame
スペシャルムービー： https://youtu.be/fBm5kHfpye8
© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
■サンリオピューロランド公式webサイト
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■限定ノベルティなどの特典もあり
本格リアル体感ホラーイベント「オバケン×サンリオピューロランド」は今年で11年目を迎え、完全新作に挑む。今年の敵は、シリーズ初登場となる正体不明の犯罪組織「サイカーズ」。これまでのゾンビやお化けとは一線を画す“人間の狂気”をテーマに、まったく新しいイマーシブ体験をお届けする。今年も2DAYSの開催で、2日間で計2,000名が体験可能だ。館内7つの全てのミッションをクリアした人には限定ノベルティなどの特典もある。
普段のメルヘンな雰囲気のピューロランドでは決して味わうことのできない、緊迫感と狂気に満ちた異空間でまさにサイコスリラー映画の渦中に放り込まれたような体験ができるスペシャルなイベントだ。オバケンならではの本格的なミッションと、"人間の恐怖"が交錯するまったく新しいイマーシブ体験を堪能できる「OBAKEN PSYCHO GAME」に大興奮すること間違いなしだ。ピューロランドとオバケンが贈る、関東最大級のミッションクリア型サイコスリラーイベントをお見逃しなく。
ストーリー
突如全ての照明が落ち、不気味なアナウンスが流れる。
サンリオピューロランドを占拠したのは、犯罪組織「サイカーズ」。
出口は封鎖され、館内の全員が閉じ込められる
解放の条件はただひとつ──「サイカーズ」が仕掛けた7つのゲームをクリアし、ポイントを稼ぐこと。
稼げなかった者には想像を絶する“罰ゲーム”が待っているのだった・・・。
■「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」の楽しみ方
館内のエリアを回り、「サイカーズ」が用意した7つのゲームに挑戦する。
各ゲームをクリアするごとにポイントを獲得する。制限時間内にクリアラインのポイントを稼ぐことがミッションだ。
エリアによっては「サイカーズ」の構成員が妨害を仕掛け、あなたの行く手を阻むこともある。
ポイントが足りなかった場合は──恐ろしい"罰ゲーム"が待ち受けている。
7つ全てのゲームを攻略しクリアした方には、「OBAKEN PSYCHO GAME」限定ノベルティなどの特典もある。
■イベントに先駆けスペシャルムービーもYouTubeにて公開！
いつもの光景とは一変し、恐怖と興奮に満ちた異空間に変貌を遂げるピューロランドだ。ストーリーやイベントの世界観をいち早く感じる事ができるスペシャルムービーも公開中だ。この恐怖の「OBAKEN PSYCHO GAME」を一足先に体験することができる。
YouTube URL： https://youtu.be/fBm5kHfpye8
■オバケンについて
「オバケン」とは、東京都方南町の閑静な住宅街で始まったお化け屋敷であり、「ゾンビキャンプ」という廃キャンプ場での宿泊イベントなどを展開し、現在は、方南町の完全予約制のお化け屋敷「畏怖 咽び家」をはじめ、同方南町には街に溶け込んだ体験施設を３店舗展開。また「呪物カフェ ジュジュ」など、ホラーカフェもあり街ごと遊園地計画を目指す。さらに、東京港区に都内最大級の古民家お化け屋敷「凶遡 咽び家」も企画・運営。
デジタルホラーコンテンツや、スタジアム・テレビ局・遊園地などのリアルホラーイベントや映画・アニメ等のコラボ企画など、多くの国内外のメディアに取り上げられているお化け屋敷。
[公式 HP] http://obakensan.com
[公式 X] https://x.com/obakensan（@obakensan）
[公式 Facebook] http://www.facebook.com/obakensan
[公式 Instagram] https://www.instagram.com/obakensan/
＜「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」概要＞
イベント名称：「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」
開催日：2026年6月6日（土）・6月13日（土）
開催場所：サンリオピューロランド（東京都多摩市落合1-31）
開催時間：19:00〜22:00
※全てのミッションを実行するために必要な時間は、館内混雑状況により変動する 早めの入場をお勧めする。
参加料金：イベント参加チケット 7,480円（税込） 当日券 8,480円（税込）
※本イベントは中学生以上の人が参加できる。
※当日券は、前売り券が残った場合のみ、ピューロランド入口前受付にて、当日（2026年6月6日、6月13日）18時30分より販売する。
※お客様のご都合による日時変更、払い戻しはできない。
前売り販売：4月25日（土）12:00〜、イープラス https://eplus.jp/obaken/
定員：各日1,000名 計2,000名
主催：株式会社サンリオエンターテイメント・方南町お化け屋敷 オバケン
イベント特設サイト：https://obaken-event.wixsite.com/psychogame
スペシャルムービー： https://youtu.be/fBm5kHfpye8
© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
■サンリオピューロランド公式webサイト
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