赤沢亮正経済産業大臣が25日、柏崎刈羽原発を視察します。安全対策などを国に求めている花角知事とも面会する予定です。



赤沢大臣は25日、16日に営業運転を始めた6号機などを視察します。東京電力によると2011年の福島第一原発の事故以降、現職の経産大臣が柏崎刈羽原発を視察するのは初めてです。



■赤沢亮正経産大臣

「6号機が営業運転を開始したことは私どもととして大きな一歩。ただゆめゆめ安全性を損なうことがあってはいけない。私が足を運んで副大臣とともに安全対策の状況を視察しようと。」



花角知事は2025年12月に赤沢大臣と面会し、現地視察を求めていました。そのうえで、政府に対して安全性の確保や周知など7項目を要望しています。



■花角英世知事

「あらためてその点(7項目)は強調したい。職員の働いている環境やムードを実感してもらえるのではないか。」



25日の面会では、7項目の現状についても意見交換する見通しです。