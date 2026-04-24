【GiGOクレーンゲームオアシス丸亀】 5月2日10時 オープン予定 場所：香川県丸亀市蓬莱町56-1 パブリックプラザ丸亀

GENDA GiGO Entertainmentは、クレーンゲーム専門店「GiGOクレーンゲームオアシス丸亀」を5月2日10時にオープンする。

香川県丸亀市の複合商業施設「パブリックプラザ丸亀」にある「GiGO」が、クレーンゲーム専門店としてリニューアルオープン。「GiGOクレーンゲームオアシス」としては四国初、全国で7店舗目の出店となる。

店舗面積は290坪で、132台のクレーンゲームを備えており、日用品や食品、お菓子といった“毎日使える景品”からGiGO限定のキャラクター景品まで、幅広いラインナップを取り揃える。また、10円プレイコーナーや100円3回コーナー、フックで景品やリングを狙うゲーム設定など、様々な遊びのバリエーションが用意される。

店内には「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクターをデザインし、リーダーのライオン「ぎごまる」をはじめ、カバやシマウマといった個性豊かなキャラクターが彩るほか、丸亀市名物の「骨付鳥」と一緒の「ぎごまる」を描き起こし、店内内装や「ぎごまるカード」のデザインに採用している。

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