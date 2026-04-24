「岡山にＪクラブを」と願い、力を尽くした市井の人々の狂熱に迫る「ファジアーノ岡山『地熱』の奇跡 親会社なき市民クラブがどうやってＪ１昇格を遂げたか」（島沢優子著）が、竹書房から２４日に発売される。定価１９８０円（税込）。

【見どころ】

ＧＭは元経産省官僚、社長は元ゴールドマン・サックス執行役員、地元企業の社長は無給でフロントに。異端の経済人たちが土台を築いたファジアーノ岡山。

「失われた時代」の真っただ中で、プロスポーツ不毛の地になぜＪ１チームが誕生したのか。

森保ＪＡＰＡＮの命運を握る新戦力・佐野航大を育てた「サポがプーイングをしない文化」の起点とは。

県リーグ、地域リーグ、ＪＦＬ、Ｊ２、そして２０２４年、Ｊ２リーグ５位からプレーオフを制しＪ１に昇格。翌２５年、初めてのＪ１はホーム戦「１年で（Ｊ２へ）落ちる」と言われながら、鹿島、柏、広島など上位クラブにも白星を挙げ１３位で残留を果たし、かつて「プロスポーツ不毛の地」と言われた土地に旋風を巻き起こした。

予算４００万からスタートした親会社を持たない市民クラブが、「子どもたちに夢を！」という理念のもとひたむきに、全力で取り組み悲願のＪ１初昇格を掴んだ奇跡のストーリー。

【あらすじ】

県リーグ１部だったファジアーノ岡山は、中国リーグ、ＪＦＬ、Ｊ２を経て２０２４年、Ｊ２リーグ５位からプレーオフを制しＪ１に昇格した。翌２５年、初めてのＪ１はホーム戦「１年で（Ｊ２へ）落ちる」と言われながら、鹿島、柏、広島など上位クラブにも白星を挙げ１３位で残留を果たした。しかも本拠地全試合でホームエリアチケットが完売。かつて「プロスポーツ不毛の地」と言われた土地に旋風を巻き起こした。

米ゴールドマン・サックス証券で執行役員まで上り詰めた岡山生まれの木村正明氏が社長となり、株式会社化したのが０６年。予算４００万からスタートした親会社を持たない市民クラブが、一体どうやって２１年でＪ１昇格まで上り詰めたのか。そこには「この町にＪクラブが欲しい」と願い、力を尽くした市井の人々の「地熱」があった。

それは奇跡か、それとも必然か。岡山に移住したスポーツジャーナリストが、ファジアーノ岡山の歴史の１ページにかかわった６０数名の人たちに取材し、完成させた意欲作。

■第１章 新参者の矜持（きょうじ）

――Ｊ２リーグ５位から昇格「Ｊ１に挑む」 ２０２４〜２０２５

一度も口にしなかった「Ｊ１残留」

「奇跡のような順位」

龍之介が成長した理由

■第２章 熾き火が生まれた日

――茶飲み話から始まった「岡山にＪクラブを」 １９９３〜２００５

茶飲み話から始まった夢

岡山県１部リーグからのスタート

伝説のサポーター

■第３章 サポーターという推進力「地域リーグの壁」

――２００５〜２００６

「サッカー」を使わず仲間を集めよう

クラブ解散のピンチで頭に浮かんだ名前

東京から金持ちの社長が来る

■第４章 地元企業に言われた「サッカーとか知らんよ」

――涙の大リストラからＪＦＬ昇格 ２００６〜２００７

初代ＧＭは元経産省官僚

Ｊへの道のりで最難関の大会

重なり合った奇跡

■第５章 奇跡のトリオ

――プロスポーツ不毛の地にＪ２クラブ誕生 ２００８〜２０１４

夢パスとファジフーズ

わずか１年でＪ２昇格

３人がめぐり逢った奇跡

■第６章 強くなった背景

――Ｊ２生活１６年の成長と培った文化 ２０１５〜２０２５

能楽でいう「後見」の役目

木山を力づけた妻の言葉

「奇跡みたいなことが起きとんじゃないか」

■第７章 雉は飛べるのか

――ファジアーノの未来 ２０２６〜

異端のＧＭが追求した「子どもの専門家」

地方の自立は個の自立につながる。