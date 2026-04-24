遺体が燃やされた可能性も 旭山動物園の焼却炉に妻の遺体遺棄か 男性職員を事情聴取 北海道警
北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員が任意の事情聴取を受けていることが分かりました。
これまでに焼却炉から遺体は確認されておらず、警察は遺体が燃やされた可能性も視野に捜査しています。
（佐野カメラマン）「午後１時半すぎです。旭山動物園で現場検証が始まります」
妻の遺体を遺棄したとして、任意の事情聴取を受けているのは、旭川市の職員で旭山動物園に勤務する３０代の男性職員です。
捜査関係者によりますと、男性職員は「旭山動物園の焼却炉に、３０代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話をしているということです。
（佐々木カメラマン）「現場となった焼却炉でしょうか、煙突が確認できます。鑑識でしょうか、捜査員が捜査を開始しています」
警察によりますと、男性の妻とは連絡が取れておらず、４月に入って、妻の関係者から相談があったということです。
また、これまでに焼却炉から遺体は確認されていないということです。
警察は、遺体が燃やされた可能性も視野に捜査しています。
旭山動物園は４月２９日から夏の営業を始める予定で、現在は休園期間となっています。