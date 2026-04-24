元日向坂46・松田好花主演、架空名作劇場「まりとっつぁん」に友近が参戦 濱田龍臣、アルピー平子らも出演決定
“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画『架空名作劇場』の第2弾として、松田好花の日向坂46卒業後初となる主演ドラマ『架空名作劇場「まりとっつぁん」』を放送。90年代に朝の連続テレビドラマとして放送されたという設定となる本作の語りを友近が務めることも明らかとなり、追加キャストも発表された。
【写真】90年代に朝ドラとして放送されたという設定の「まりとっつぁん」キャスト陣
昨年8月に放送された第1弾となる『人情刑事 呉村安太郎』の大反響を受け、今回「架空名作劇場」第2弾の放送が決定。
架空の朝ドラ「まりとっつぁん」は、90年代に朝の連続テレビドラマとして放送されたという設定。
日本で初めてマリトッツォを製造・販売したという伝説の女性事業家・伊吹まりの半生を描く（全151話）。マリトッツォの語源は、「夫が婚約者に贈る菓子」。「まりとっつぁん」もまた、激動の時代を生きた夫婦の愛の物語であった。主人公の伊吹まりを演じたのが、当時、清純派新人女優として注目され、初の主演に抜てきされた宮島舞花（松田）。語りを担当したのが、往年の大女優・三篠慶子（友近）で、最終回の三篠のサプライズ出演も話題になった…とされている。
前作同様、YouTube再生数480万回超えの「友近サスペンス劇場」を筆頭に、80〜90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組み、「まりとっつぁん」全151話の中から4話分をピックアップし2夜に再構成の上、ヒロインが爆速で成長する“再放送”を届ける。
さらに、まりの夫・相良利徳を演じる辰野清彦役で濱田龍臣、まりの幼少期を演じる野々村華役で村方乃々佳、まりの母・伊吹シズを演じる田倉奈緒子役で三倉茉奈、まりがつくった新商品を「マリトッツォ」として世に広めた銀幕の大スター千本松傑（すぐる）を演じる加賀美勲役で平子祐希の出演が決定した。
さらに、「まりとっつぁん」の撮影現場にて、同ドラマ主演の宮島舞花（松田好花）と語りを担当した三篠慶子（友近）が囲み取材に応じた当時の映像が発掘された…という設定の映像も公開。
「まりとっつぁん」は、“激動の時代を生きた夫婦の愛の物語”であったことから、宮島舞花と夫役の辰野清彦（濱田）の仲が記者たちの間で噂されており、囲み取材では、交際に関する質問が飛び出し、記者からの追及に宮島が涙する事態に？ その真相は？ この囲み取材の様子は、フィルムエストのYouTubeチャンネルにて公開中だ。
ドラマ『架空名作劇場 「まりとっつぁん」』は、テレビ東京にて5月4日25時（※『世界卓球2026』により放送時間が変更になる可能性あり）、5月11日24時30分放送。
松田のコメント全文通り。
＜コメント全文＞
■松田好花／宮島舞花（伊吹まり役）
ドラマ初主演を「架空名作劇場」第2弾の「まりとっつぁん」で務めさせていただけたこと、大変光栄に思います！
商売に励む主人公のまりを演じることで私自身も背中を押されたような感覚になる瞬間が何度もありました。出演者の皆様、スタッフの皆様からたくさんの学びを頂き、おかげさまで楽しく充実した撮影期間を過ごすことが出来ました！
架空のはずなのにどこか懐かしさを感じ、クスッと笑えて心温まる作品になっているかと思います。10代、30代、60代のまりのビジュアルの変化も合わせて楽しんでくださると嬉しいです！ ぜひご覧ください！ よろしくお願いいたします！
【写真】90年代に朝ドラとして放送されたという設定の「まりとっつぁん」キャスト陣
昨年8月に放送された第1弾となる『人情刑事 呉村安太郎』の大反響を受け、今回「架空名作劇場」第2弾の放送が決定。
日本で初めてマリトッツォを製造・販売したという伝説の女性事業家・伊吹まりの半生を描く（全151話）。マリトッツォの語源は、「夫が婚約者に贈る菓子」。「まりとっつぁん」もまた、激動の時代を生きた夫婦の愛の物語であった。主人公の伊吹まりを演じたのが、当時、清純派新人女優として注目され、初の主演に抜てきされた宮島舞花（松田）。語りを担当したのが、往年の大女優・三篠慶子（友近）で、最終回の三篠のサプライズ出演も話題になった…とされている。
前作同様、YouTube再生数480万回超えの「友近サスペンス劇場」を筆頭に、80〜90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組み、「まりとっつぁん」全151話の中から4話分をピックアップし2夜に再構成の上、ヒロインが爆速で成長する“再放送”を届ける。
さらに、まりの夫・相良利徳を演じる辰野清彦役で濱田龍臣、まりの幼少期を演じる野々村華役で村方乃々佳、まりの母・伊吹シズを演じる田倉奈緒子役で三倉茉奈、まりがつくった新商品を「マリトッツォ」として世に広めた銀幕の大スター千本松傑（すぐる）を演じる加賀美勲役で平子祐希の出演が決定した。
さらに、「まりとっつぁん」の撮影現場にて、同ドラマ主演の宮島舞花（松田好花）と語りを担当した三篠慶子（友近）が囲み取材に応じた当時の映像が発掘された…という設定の映像も公開。
「まりとっつぁん」は、“激動の時代を生きた夫婦の愛の物語”であったことから、宮島舞花と夫役の辰野清彦（濱田）の仲が記者たちの間で噂されており、囲み取材では、交際に関する質問が飛び出し、記者からの追及に宮島が涙する事態に？ その真相は？ この囲み取材の様子は、フィルムエストのYouTubeチャンネルにて公開中だ。
ドラマ『架空名作劇場 「まりとっつぁん」』は、テレビ東京にて5月4日25時（※『世界卓球2026』により放送時間が変更になる可能性あり）、5月11日24時30分放送。
松田のコメント全文通り。
＜コメント全文＞
■松田好花／宮島舞花（伊吹まり役）
ドラマ初主演を「架空名作劇場」第2弾の「まりとっつぁん」で務めさせていただけたこと、大変光栄に思います！
商売に励む主人公のまりを演じることで私自身も背中を押されたような感覚になる瞬間が何度もありました。出演者の皆様、スタッフの皆様からたくさんの学びを頂き、おかげさまで楽しく充実した撮影期間を過ごすことが出来ました！
架空のはずなのにどこか懐かしさを感じ、クスッと笑えて心温まる作品になっているかと思います。10代、30代、60代のまりのビジュアルの変化も合わせて楽しんでくださると嬉しいです！ ぜひご覧ください！ よろしくお願いいたします！