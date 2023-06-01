巨人の田中将大投手（３７）・２４日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）に先発し、７回途中８７球を投げ、８安打無失点。昨季２戦２敗と苦しんだハマ打線を０に封じた。初回、先頭・三森に出塁を許すしたが、一死からの盗塁を捕手・大城が阻止。流れを引き戻すと、二死一塁で佐野を外角直球で見逃しに仕留め、無失点で立ち上がった。２回は二死二、三塁の走者を背負ったが、平良を二ゴロに打ち取ってピンチ脱出。４回にはキャベッ