パスポート（旅券）の発行手数料を引き下げる改正旅券法が２４日の参院本会議で可決、成立した。７月から１８歳以上が取得できる有効期間１０年の旅券は、現行の約１万６０００円から約９０００円となる。５年用の手数料（現行は１２歳以上で約１万１０００円、同未満で約６０００円）も引き下げ、一律で約４５００円となる。１８歳以上の５年用旅券は廃止される。政府は、日本を出国する際に徴収している国際観光旅客税（出