2026年4月20日（月）、バンダイから「ハローキティ ミラーコレクション付きグミ」が発売されました！（写真）「ハローキティ ミラーコレクション付きグミ」開封レビュー今回は、実際に購入した筆者が、開封結果とあわせてミラーチャームのデザインやサイズ感、魅力を詳しくレビューします♪【ハローキティ新作】入手困難な大人気「ミラーコレクション付きグミ」食玩を徹底レビューグミもかわいいキティちゃんデザイン♪ 商品情報「