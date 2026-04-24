鹿児島市にある黎明館の特別展示室の照明がLEDにリニューアルされたことを記念する企画展が開かれています。 貴重な品々がLED化によって新たな輝きを見せています。 企画展「新しい光で輝くモノたち」 鹿児島市の黎明館で開かれている企画展「新しい光で輝くモノたち」。黎明館の貴重な収蔵品が、これまでとは違った照明で展示されています。 （記者）「黎明館の特別展示室の照明がLED化されました。それによって何