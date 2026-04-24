経済産業省は２４日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けた石油の国家備蓄の追加放出を５月１日以降に始めると発表した。国内消費の約２０日分にあたる約３６００万バレルを、鹿児島県の志布志国家石油備蓄基地など国内１０か所の備蓄基地から順次放出する。政府は第２弾の放出分を石油元売り大手のＥＮＥＯＳ、出光興産コスモ石油、太陽石油の４社に総額約５４００億円で売り渡す。３月２６日に放出を始めた第１弾は約５３０