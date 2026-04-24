開催：2026.4.24

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 8 - 10 [パドレス]

MLBの試合が24日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパドレスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するパドレスの先発投手はマシュー・ウォルドロンで試合は開始した。

1回裏、2番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 1-0 SD

2回表、6番 ミゲル・アンドゥハー 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 COL 1-2 SD

2回裏、1番 エドゥアルト・ジュリアン 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 2-2 SD、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 4-2 SD、5番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 5-2 SD

4回表、1番 ラモン・ラウレアーノ 6球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでパドレス得点 COL 5-3 SD

4回裏、4番 タイラー・フリーマン 初球をスクイズ成功でロッキーズ得点 COL 6-3 SD

5回表、5番 ザンダー・ボガーツ 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 COL 6-4 SD

6回裏、2番 マッケンジー・モニアク 6球目を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 COL 7-4 SD

7回裏、5番 トロイ・ジョンストン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 8-4 SD

8回表、1番 ラモン・ラウレアーノ 9球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 COL 8-5 SD

9回表、5番 ザンダー・ボガーツ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 COL 8-6 SD、6番 ミゲル・アンドゥハー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 COL 8-7 SD、7番 ガビン・シーツ 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパドレス得点 COL 8-10 SD

試合は8対10でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのロン・マリナッシオで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのビクター・ボドニクで、ここまで0勝2敗3S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗9Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 07:22:15 更新