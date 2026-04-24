2026年4月24日（金） MLB ロッキーズ vs パドレス 試合結果
開催：2026.4.24
会場：クアーズ・フィールド
結果：[ロッキーズ] 8 - 10 [パドレス]
MLBの試合が24日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパドレスが対戦した。
ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するパドレスの先発投手はマシュー・ウォルドロンで試合は開始した。
1回裏、2番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 1-0 SD
2回表、6番 ミゲル・アンドゥハー 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 COL 1-2 SD
2回裏、1番 エドゥアルト・ジュリアン 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 2-2 SD、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 4-2 SD、5番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 5-2 SD
4回表、1番 ラモン・ラウレアーノ 6球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでパドレス得点 COL 5-3 SD
4回裏、4番 タイラー・フリーマン 初球をスクイズ成功でロッキーズ得点 COL 6-3 SD
5回表、5番 ザンダー・ボガーツ 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 COL 6-4 SD
6回裏、2番 マッケンジー・モニアク 6球目を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 COL 7-4 SD
7回裏、5番 トロイ・ジョンストン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 8-4 SD
8回表、1番 ラモン・ラウレアーノ 9球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 COL 8-5 SD
9回表、5番 ザンダー・ボガーツ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 COL 8-6 SD、6番 ミゲル・アンドゥハー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 COL 8-7 SD、7番 ガビン・シーツ 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパドレス得点 COL 8-10 SD
試合は8対10でパドレスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパドレスのロン・マリナッシオで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのビクター・ボドニクで、ここまで0勝2敗3S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗9Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-24 07:22:15 更新