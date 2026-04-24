敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場

【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）

ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。5打数無安打で2試合連続無安打に終わった。試合後、ロバーツ監督は「低い球に手を出してしまっている」と言及した。

ジャイアンツのエース右腕ウェブのコーナーを突く投球に苦戦した。初回先頭は一ゴロに打ち取られ、3回1死は空振り三振。4回2死一、二塁のチャンスではボール球のチェンジアップを3球振って空振り三振に倒れていた。

7回無死一塁の第4打席では、ボール球のシンカーを打って二ゴロ併殺打に倒れた。9回2死二、三塁では中飛に打ち取られた。

試合後、ロバーツ監督は「低めの球を長打にするのは非常に難しいこと。ベルト付近の高さに意識を戻し、そこをスイングできるようになれば、また結果はついてくるだろう」と話した。

大谷は前日に連続出塁が53試合でストップし、これで2試合出塁なしとなった。チームは完封勝ちで連敗を2で止めた。（Full-Count編集部）