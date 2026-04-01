ラ・リーガ 25/26の第33節 レバンテとセビリアの試合が、4月24日02:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはカルロス・エスピ（FW）、イバン・ロメロ（FW）、パブロ・マルティネス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはアコル・アダムズ（FW）、ルベン・バルガス（MF）、アイザック・ロメロ（FW）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。レバンテのホンアンデル・オラサガスティ（MF）のアシストからイバン・ロメロ（FW）がゴールを決めてレバンテが先制。

42分、レバンテが選手交代を行う。Tunde Kareem（FW）に代わりビクトル・ガルシア（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とレバンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、レバンテは同時に2人を交代。ユーゴ・ラグーバー（MF）、ホンアンデル・オラサガスティ（MF）に代わりカルロス・アルバレス（MF）、ケルビン・アリアーガ（MF）がピッチに入る。

64分、セビリアは同時に2人を交代。マヌ・ブエノ（MF）、フアンル・サンチェス（DF）に代わりジブリル・ソウ（MF）、ホセ・カルモナ（DF）がピッチに入る。

71分、セビリアが選手交代を行う。ネマニャ・グデリ（MF）からジェラール・フェルナンデス（FW）に交代した。

72分、セビリアが選手交代を行う。アイザック・ロメロ（FW）からアレクシス・サンチェス（FW）に交代した。

84分、セビリアが選手交代を行う。ルベン・バルガス（MF）からチデラ・エジュケ（FW）に交代した。

85分、レバンテが選手交代を行う。カルロス・エスピ（FW）からエタ・エヨング（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分レバンテに貴重な追加点が入る。ケルビン・アリアーガ（MF）のアシストからイバン・ロメロ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、レバンテが2-0で勝利した。

なお、レバンテは23分にオリオール・レイ（MF）、59分にユーゴ・ラグーバー（MF）、90+1分にイバン・ロメロ（FW）に、またセビリアは10分にアコル・アダムズ（FW）、60分にルシアン・アグメ（MF）、77分にジブリル・ソウ（MF）、90+9分にアイザック・ロメロ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-24 04:20:10 更新